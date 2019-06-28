رياضة

مدرب الكاميرون: جاهزون لمواجهة غانا الحاسمة

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
أكد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن لدى غانا منتخبا جيدا للغاية وستكون مواجهة غدٍ قوية بين المنتخبين؛ لأننا مرشحون للقب الأهم في إفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب الكاميرون للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بالمباراة المهمة التي تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي في إطار مباريات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بنين وغينيا بيساو اللذين يلعبان أيضا غدًا في مباراة الجولة الثانية في المجموعة السادسة.
وأضاف سيدورف أنه "واثق بنجوم الكاميرون قبل مواجهة غانا، ولا ينظر لتاريخ مواجهات المنتخبين، ويحاول الاستعداد لمباراة الغد بشكل جيد عن طريق بعض الخطط الهجومية والدفاعية التي وضعها للفريق، والدفاع كوحدة واحدة والضغط من منتصف الملعب سر قوة منتخب الكاميرون، فضلا عن الهجوم ونحن ملتزمون بذلك". وأكد سيدورف:
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أجيري غاضب من لاعبي المنتخب لهذا السبب

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استياءه الشديد، من لاعبي الفراعنة، بعد الأداء السيئ في لقاء الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال أجيري للاعبين أنه لن يسمح بتكرار هذا الأداء مرة أخرى خاصة وأنه يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، مشددًا على أنه سيجري تعديلات في التشكيل في اللقاء المقبل أمام أوغندا. وشرح أجيري للاعبين أخطاءهم خلال مباراة الكونغو من خلال استعراض المباراة بالفيديو، كما شرح لهم مواطن القوة والضعف في مباراتي أوغندا مع الكونغو وزيمبابوي قبل المواجهة المقبلة.
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نجوم المنتخب: وردة يتعرض لمؤامرة خبيثة

انتهت أزمة صانع ألعاب المنتخب الوطني عمرو وردة، بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بدايةً من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد أحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وعلي غزال نجما المنتخب، أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم بأن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا في أثناء المعسكر، والتسريبات التي ظهرت كانت قديمة، فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟
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صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
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قبل موقعة الكاميرون.. صدمة قوية لمنتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، غياب أندريا أيو قائد منتخب النجوم السوداء عن مباراة الكاميرون في قمة مباريات المجموعة السادسة بسبب الإصابة، حيث تجمعهما يوم السبت، على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019. وقال الاتحاد الغاني في بيانه إن أيو سيغيب عن لقاء الكاميرون، ليكون ثاني اللاعبين الغائبين عن اللقاء، حيث يعاني فتوماس أجيبونج جناح منتخب النجوم السوداء من الإصابة، التي لحقت به في مباراة بنين الماضية في دور المجموعات.
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رئيس غانا يشهد مباراة منتخبه مع بنين بالإسماعيلية

يشهد استاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم افتتاح مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر وتشمل مباريات اليوم لقاء مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا بيساو، ثم لقاء منتخب غانا مع منتخب بنين، وقد شهد الاستاد إجراءات أمنية مكثفة في إطار التأمين المحكم للجماهير وللضيوف، في ذلك الحدث الكروي القاري الذي يشارك فيه نجوم القارة السمراء على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.
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جماهير تونس والزملكاوية يتوافدون على استاد السويس

بدأت الجماهير التونسية وعدد من أعضاء الجالية التونسية وبعض جماهير السويس في التوافد على المدرجات الثالثة شمال باستاد السويس الرياضي في محافظة السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.
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