مدرب الكاميرون: جاهزون لمواجهة غانا الحاسمة

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

منتخب الكاميرون

أكد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن لدى غانا منتخبا جيدا للغاية وستكون مواجهة غدٍ قوية بين المنتخبين؛ لأننا مرشحون للقب الأهم في إفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب الكاميرون للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بالمباراة المهمة التي تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي في إطار مباريات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بنين وغينيا بيساو اللذين يلعبان أيضا غدًا في مباراة الجولة الثانية في المجموعة السادسة.

وأضاف سيدورف أنه "واثق بنجوم الكاميرون قبل مواجهة غانا، ولا ينظر لتاريخ مواجهات المنتخبين، ويحاول الاستعداد لمباراة الغد بشكل جيد عن طريق بعض الخطط الهجومية والدفاعية التي وضعها للفريق، والدفاع كوحدة واحدة والضغط من منتصف الملعب سر قوة منتخب الكاميرون، فضلا عن الهجوم ونحن ملتزمون بذلك". وأكد سيدورف: