قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

الاعتداء على الوزارات ومديريات الأمن في الدول العربية.. وتنظيم القاعدة يضرب "العدل" بالعراق و"البنتاجون" في أمريكا.. ومراكز قوات الأمن هدف ثمين

تحرير:مروة السيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.

استهداف مديريتي أمن القاهرة والدقهلية في ديسمبر 2013 وقع انفجار ضخم بمقر مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية، بواسطة سيارة مفخخة هاجمت المبنى ليلا، بالإضافة إلى استخدام قنابل يدوية استهدفت الأدوار العليا للمبنى، مما أسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط العشرات من القتلى والجرحى حولها، ودفع هذا الحادث

استهداف مديريتي أمن القاهرة والدقهلية

في ديسمبر 2013 وقع انفجار ضخم بمقر مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية، بواسطة سيارة مفخخة هاجمت المبنى ليلا، بالإضافة إلى استخدام قنابل يدوية استهدفت الأدوار العليا للمبنى، مما أسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط العشرات من القتلى والجرحى حولها، ودفع هذا الحادث الحكومة المصرية لإعلان جماعة الإخوان المسلمين، المتورطة في الحادث، منظمة إرهابية، في اليوم التالي لوقوعه.

وفي يناير 2014 استهدفت سيارة مفخخة مبنى مديرية أمن القاهرة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن انتحاريا قاد السيارة التي اقتحمت محيط مقر المديرية، وأدى الحادث لسقوط عدد من الوفيات والجرحى.

الاعتداء على كلية الشرطة ومعسكر القوات الخاصة في اليمن

في السابع من يناير 2015 استهدفت عملية إرهابية بسيارة مفخخة كلية الشرطة بالعاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن مقتل 35 طالبا وجرح 68 آخرين، أغلبهم ممن كانوا يرغبون بتقديم أوراق قبولهم في الكلية.

وفي أغسطس 2015 ضرب انفجار مبنى الأمن السياسي في عدن، وتواترت أنباء عن أن الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة، وضعت في المبنى، بينما أشارت معلومات أخرى إلى أنه قد يكون ناتجًا عن غارة جوية لطائرة استهدفت المبنى.

وفي مساء نفس اليوم استُهدف معسكر القوات الخاصة بنفس البلدة، ولم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.

بينما شهد شهر سبتمبر من عام 2016 تجدد الاعتداءات على مبنى الأمن السياسي في اليمن، حيث استهدفت مقاتلات مبنى جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، المعروف باسم مبنى الأمن السياسي، وخلَّف الحادث عددا من الضحايا.

11 سبتمبر تضع بصماتها على البنتاجون في أمريكا

استهدفت الضربات التي وجهها أسامة بن لادن، زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة، والمعروفة بأحداث 11 سبتمبر الإرهابية، مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مما أدى إلى حدوث انهيار جزئي في المبنى، حيث اصطدمت به طائرة نقل ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، رحلة رقم 77، وصدمت الجانب الغربي من المبنى، وتحطمت على جانبه، بعد أن تم اختطافها والسيطرة عليها، ونتج عن الحادث مقتل 125 موظفا بالإضافة إلى ركاب الطائرة.

استهداف وزارات الداخلية والمالية والعدل في العراق

في أغسطس 2009 استهدفت ضربات إرهابية وزارتي المالية والخارجية في العراق، عبر محاولة شاحنتين مفخختين اقتحام كل منهما، مما أسفر عن سقوط 100 قتيل و500 جريح، وفي مارس 2013 نفذ عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة هجوما استهدف وزارة العدل في منطقة العلاوي بثلاث سيارات ملغومة، أعقبه تفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم داخل مبنى الوزارة.

تفجير وزارة الداخلية بالسعودية

شهدت وزارة الداخلية السعودية عمليتين متزامنتين، وقعتا في 29 ديسمبر 2004، استهدفت الأولى مقر وزارة الداخلية السعودية في الرياض، عبر تفجير سيارة مفخخة، بينما استهدفت العملية الثانية مقر مركز تدريب قوات الطوارئ الخاصة في الرياض، عبر انتحاريين حاولا تفجير سيارة بالقرب من المركز، قبل أن تحبط السلطات الأمنية دخول السيارة إلى مقر المركز، وتسبب الحادثين في سقوط عدد من الجرحى والقتلى.