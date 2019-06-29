لهواة الكهربائية.. السيارات المستعملة الأفضل لك

تمتلك هذه المجموعة من السيارات الكهربائية قدرات كبيرة على جذب الجماهير بشكل رئيسي، حتى وإن كانت في صورتها المستعملة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة
تراهن العديد من الشركات العالمية على مجموعة من التقنيات الفنية الخاصة بالسيارات في الموديلات الكهربائية الجديدة، والتي بالفعل تتمتع بإمكانيات كبيرة جعلتها مطلوبة بقوة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي رغم ارتفاع أسعارها.
ومع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الكهربائية بالأسواق العالمية، فإن البعض يلجأ للحصول على موديلات مستعملة، وهي الخيار الأمثل للراغبين في شراء السيارات الكهربائية مع الارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعارها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المتخصص في السيارات، مجموعة من الموديلات الكهربائية المستعملة، التي تعد الأفضل على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي بشكل رئيسي.
كيا سول
من بين الموديلات التي توفر خيارات ملائمة للعديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، وبسبب التطوير المستمر من قبل
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المتخصص في السيارات، مجموعة من الموديلات الكهربائية المستعملة، التي تعد الأفضل على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي بشكل رئيسي.
كيا سول
من بين الموديلات التي توفر خيارات ملائمة للعديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، وبسبب التطوير المستمر من قبل الشركة الكورية العملاقة في سيارتها كيا سول، تمكنت السيارة من أن تستمر في التواجد كواحدة من أهم السيارات الكهربائية المستعملة في الأسواق العالمية، خاصة أن الإمكانيات التي تتمتع بها قياسًا بالموديلات الأخرى ترجح كفتها لتواصل انتشارها بقوة في الأسواق العالمية بشكل واضح.
تيسلا موديل X
يصنفها البعض على أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق خلال الوقت الحالي، وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة على مستوى الأسواق، فإنها أيضًا يمكن أن تكون من أفضل السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وذلك على الرغم من التنافس الكبير الذي تجده السيارة الأمريكي الشهيرة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، والذي يشهد توجه العديد من الشركات العالمية لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل رئيسي.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
نيسان ليف
لا تمثل نيسان ليف فقط موديلا كهربائيا جيدا على مستوى الإمكانيات والقدرات الفنية الكبيرة، ولكنها أيضًا تتمتع بالعديد من الإمكانيات الفنية التي تجعلها من بين أفضل وأهم السيارات الكهربائية المستعملة في الأسواق العالمية، وبالأخص الدول الأوروبية، حيث استطاعت السيارة اليابانية الصغيرة، أن تصل إلى مستويات كبيرة من المبيعات خلال السنوات القليلة الماضية، لتكون الأكثر مبيعًا في الأسواق الأوروبية خلال العامين الماضيين.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
تيسلا موديل S
سارت على نفس نهج شقيقتها الكبرى موديل X، حيث تمكنت من خلال تمتعها بإمكانيات ضخمة على مستوى الأسواق العالمية من أن تصل إلى فئات متعددة من محبي السيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي منحها القدرة على الوصول إلى مستويات أكبر رجحت كفتها لتكون من أهم السيارات الكهربائية المستعملة بالأسواق خلال الوقت الحالي، وإن كانت تعاني فقط من ارتفاع أسعارها بشكل كبير قياسًا بالعديد من الموديلات الكهربائية التي تنتمي لنفس الطراز.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
هيونداي إيونيك
توفر مزيجا ما بين النسق التقليدي ونموذج الموديلات الكهربائية بالكامل، ويأتي النموذج المحدث الجديد مزودًا بمساعدة السائق التي تستخدم تقنيات المعلومات لتقديم المشورة، وهو الأمر الذي منحها ثقة الجمهور بشكل رئيسي، خاصة بعد أن حازت إعجاب الجمهور بنسبة تصل إلى 92.67% من الجمهور المستخدم.
وتعد النسخة الهجين من السيارة الكورية الشهيرة، واحدة من أكثر الطرز كفاءة في استهلاك الوقود عبر الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يمنحها تفوقًا ملحوظًا على حساب العديد من الموديلات الأخرى في العالم.