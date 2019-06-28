جريمة

مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
انتقل ضباط مركز أبو قرقاص، وتبين وقوع الحادث بالقرب من قرية بني حسن الشروق، بالطريق الصحراوي الشرقي، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، كما تبين أن سيارة مجهولة صدمت "الميكروباص المنكوب" من الجانب الأيمن، وذلك في أثناء سيره في الاتجاه من قبلي إلى بحري، حيث كان مستقلوه
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طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
جثة (3)

ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
جبن رومي فاسدة‎ (2)

الخطر في كيس جبنة.. رحلة الكشف عن مصنع الموت بالهرم

البحث عن المال بات هو شغله الشاغل، فلا يفارق عقله حبه لجني الأموال وامتلاك أرصدة بنكية، وأضحت العقبة الوحيدة أمامه هي السبيل لبلوغ هدفه المنشود، فراح يفكر في الأسلوب الذي سيمهد الطريق له نحو بلوغ مبتغاه حتى سلم تفكيره إلى الشيطان الذي وسوس في أذنه بأنه لا بد من تقديم تنازلات حتى لو بلغ الأمر الإضرار بصحة المواطنين حتى يضمن كسب المال الوفير، فقرر إنشاء مصنع "بير سلم" يعمل في منتجات الألبان متخذا مخزنا غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهرم مقرا لمنشأته الصناعية الجديدة.
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حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
تصادم

مصرع 3 أطفال وإصابة والديهم في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب والدهم ووالدتهم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق دائرة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى عدم تحكمه في عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثث لمستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع 5 عمال وإصابة 3 في تصادم سيارتين بالقليوبية

لقى 5 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح، اليوم الخميس، وجميعهم من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق "القناطر - المناشى" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية ورجال المرور بالقليوبية.
انقلاب-سيارة

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط و4 أفراد في حادث مروري

شهد طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث مروري مروع، أثناء قيام سيارة المفرقعات بتمشيط الطريق الصحراوي، اليوم الجمعة، اصطدم بها أتوبيس من الخلف، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة نقيب شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة، وتم نقل الجثة لمستشفى النوبارية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة النوبارية بحادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس أثناء تمشيط الطريق الصحراوى.
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