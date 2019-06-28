مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

صورة أرشيفية

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.

انتقل ضباط مركز أبو قرقاص، وتبين وقوع الحادث بالقرب من قرية بني حسن الشروق، بالطريق الصحراوي الشرقي، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، كما تبين أن سيارة مجهولة صدمت "الميكروباص المنكوب" من الجانب الأيمن، وذلك في أثناء سيره في الاتجاه من قبلي إلى بحري، حيث كان مستقلوه