مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

المدير الفني لمنتخب غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وأضاف نجم منتخب الكاميرون أننا قادرون على تحقيق الفوز وسنبذل قصارى جهدنا خلال الـ90 دقيقة، من أجل إحراز أهداف تضمن لنا التأهل إلى الدور الثاني دون الانتظار إلى المباراة الثالثة. وتابع مانجيك: " ندخل مواجهة الغد بتركيز كبير دون أي خوف من غانا، حيث منح المدرب كلارنس سيدورف لاعبي الوسط نصائح خاصة قبل