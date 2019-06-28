بعد الاستبعاد.. ميلان: المالك الحالى ورث خسائر كبيرة

تحرير:محمد جمال ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

اى سى ميلان

قام نادى إى سى ميلان الإيطالى، بالرد على قرار محكمة التحكيم الرياضى، من خلال بيان رسمى نشرته عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" . وقررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وجاء فى البيان: "استحوذ المساهم الحالي على النادي في يوليو 2018، حيث ورث خسائر كبيرة بعد تخلف المالك السابق لـميلان عن الالتزام بالديون، هذه الخسائر وما يرتبط بها من انتهاك لقواعد، نتيجة للإجراءات المتخذة بموجب الملكية السابقة، أدت إلى فرض عقوبات من قبل يويفا". وأكمل البيان قائلا: "يحزننا حقيقة أن جماهيرنا