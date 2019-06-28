رياضة

بعد الاستبعاد.. ميلان: المالك الحالى ورث خسائر كبيرة

تحرير:محمد جمال ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
اى سى ميلان
اى سى ميلان
قام نادى إى سى ميلان الإيطالى، بالرد على قرار محكمة التحكيم الرياضى، من خلال بيان رسمى نشرته عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" . وقررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وجاء فى البيان: "استحوذ المساهم الحالي على النادي في يوليو 2018، حيث ورث خسائر كبيرة بعد تخلف المالك السابق لـميلان عن الالتزام بالديون، هذه الخسائر وما يرتبط بها من انتهاك لقواعد، نتيجة للإجراءات المتخذة بموجب الملكية السابقة، أدت إلى فرض عقوبات من قبل يويفا". وأكمل البيان قائلا: "يحزننا حقيقة أن جماهيرنا
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محمد-صلاح‎

«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
تونس

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
منتخب-المغرب‎

مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.
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ميلا- ساسولو‎

حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

قررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهي المسابقة التي تأهل إليها بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة عن الغريم إنتر، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
جيامباولو‎

رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
نادي-فيورنتينا‎

بيع فيورنتينا الإيطالي إلى ملياردير أمريكي

أعلنت مجموعة ميدياكوم للاتصالات، اليوم الخميس، أن مالكها الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، اشترى نادي فيورنتينا الإيطالي من عائلة ديلا فالي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن قيمتها تقدر بنحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار)، وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك نادي فيورنتينا، الذي تأسس في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1926، منذ عام 2002، ولم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي سوى مرتين فقط على مدار مشواره الكروي.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.
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