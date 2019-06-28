جريمة

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
وعلى الفور كلّف مدير أمن القليوبية، اللواء اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية بفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محام عمره 30 عامًا. وبتقنبين الإجراءات تم ضبطه، واعترف أنه يقوم باستخدامها على بعد فى التجسس وتصوير السيدات
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مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
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ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
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الخطر في كيس جبنة.. رحلة الكشف عن مصنع الموت بالهرم

البحث عن المال بات هو شغله الشاغل، فلا يفارق عقله حبه لجني الأموال وامتلاك أرصدة بنكية، وأضحت العقبة الوحيدة أمامه هي السبيل لبلوغ هدفه المنشود، فراح يفكر في الأسلوب الذي سيمهد الطريق له نحو بلوغ مبتغاه حتى سلم تفكيره إلى الشيطان الذي وسوس في أذنه بأنه لا بد من تقديم تنازلات حتى لو بلغ الأمر الإضرار بصحة المواطنين حتى يضمن كسب المال الوفير، فقرر إنشاء مصنع "بير سلم" يعمل في منتجات الألبان متخذا مخزنا غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهرم مقرا لمنشأته الصناعية الجديدة.
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
سيارة -اسعاف

إصابة شخصين بطلقات «تحية للعريس» في بنها

تحولت «الزغاريد» في حفل زفاف بإحدى القاعات الكبرى في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى صراخ وعويل بسبب إصابة اثنين من المعازيم بطلقات نارية، إثر قيام أصدقاء وأشقاء العريس بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعُرس فتسببوا في إصابة المجني عليهما. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مطلق الأعيرة النارية وصديق له أخفى الأسلحة التي تسببت في الواقعة داخل سيارته، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالخرطوش بين مسجلي خطر بسبب محمول في بنها

فجأة تحول المشهد على إحدى مقاهي مدينة بنها إلى فوضى وهلع بعد أن أطلق مسجل خطر النار على آخر إثر حدوث مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة فأخرج سلاح خرطوش وصوبه نحو زميله وسط ذهول المارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل الحرس الوطنى – دائرة القسم على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث .
طعن-بالسكين

شاب يضرب والده بمطواة في القليوبية: عايرني إني عاطل

تجرد عاطل مقيم بإحدى قرى مدينة كفر شكر، من معانى الإنسانية وضرب بكل الأعراف عرض الحائط وتعدى على والده بمطواة، اليوم الأحد، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد قيام "س.س.ا" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بكفر كردي - دائرة المركز لقيامه بالتعدي على والده "س.ا" 66 عامًا على المعاش بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى.
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