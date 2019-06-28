ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.

وعلى الفور كلّف مدير أمن القليوبية، اللواء اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية بفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محام عمره 30 عامًا. وبتقنبين الإجراءات تم ضبطه، واعترف أنه يقوم باستخدامها على بعد فى التجسس وتصوير السيدات