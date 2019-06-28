سموحة يتقدم بعرض رسمي لضم نجم الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

الأهلي

علمت «التحرير» من مصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نادي سموحة تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على خدمات هشام محمد، لاعب خط وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتواصل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب فيه بشكل رسمي الحصول على خدمات هشام محمد بيع نهائي، بعد أن أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري إعجابه بقدرات اللاعب الفنية وطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على اللاعب في الفترة الماضية.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أنه سيبلغ الأوروجوياني مارتن لاسارتي بالعرض المُقدم لهشام محمد خلال الساعات المُقبلة، وأخذ رأيه الفني في الاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية، وسيبلغه بالرد النهائي خلال الساعات المُقبلة. وتعاقد الأهلي مع هشام محمد قادمًا من نادي مصر للمقاصة