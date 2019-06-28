رياضة

سموحة يتقدم بعرض رسمي لضم نجم الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
الأهلي
الأهلي
علمت «التحرير» من مصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نادي سموحة تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على خدمات هشام محمد، لاعب خط وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتواصل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب فيه بشكل رسمي الحصول على خدمات هشام محمد بيع نهائي، بعد أن أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري إعجابه بقدرات اللاعب الفنية وطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على اللاعب في الفترة الماضية.
وأبلغ سيد عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أنه سيبلغ الأوروجوياني مارتن لاسارتي بالعرض المُقدم لهشام محمد خلال الساعات المُقبلة، وأخذ رأيه الفني في الاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية، وسيبلغه بالرد النهائي خلال الساعات المُقبلة. وتعاقد الأهلي مع هشام محمد قادمًا من نادي مصر للمقاصة
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«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
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كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
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مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.
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لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع لاسارتي

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري. وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة.
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (1)

الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.
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عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
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