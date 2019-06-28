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جدل بـ«السوشيال» لقبول البابا دعوة صالون فاطمة ناعوت

بعد الدعوة لعقد اللقاء في أحد الفنادق، انتقد البعض ذهاب البابا فتغير مكان الصالون للمقر البابوي.. جدل بين مؤيدين لعقد اللقاء وآخرين يرفضون حضور البابا
تحرير:بيتر مجدي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تسبب نشر الكاتبة فاطمة ناعوت، الدعوة الخاصة بالصالون الشهري الخاص بها، والذي سيكون عنوانه هذا الشهر «الوطن عند السلف الصالح»، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن ضيف هذا الشهر هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، واعترض كثيرون بسبب أن دعوة عقد اللقاء التي انتشرت لأول مرة، وموعدها في السادسة مساء غد السبت، كان مكانها هو أحد الفنادق في حي مدينة نصر، وبعد هذه الموجة من الانتقادات تغير مكان الصالون إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.
البداية كانت مع نشر الكاتبة فاطمة ناعوت للدعوة إلى اللقاء الشهري الذي قررت عقده بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وضيف الشرف هو البابا تواضروس، إلا أن البعض أثار الاعتراضات على فكرة أن يذهب البابا لحضور هذا اللقاء، بينما رحب آخرون، وطالب بعض المعترضين بعدم حضور البابا تواضروس هذا اللقاء. ردود فعل متباينة وعقب
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الدفاع-الجوى-بتشورا (1)

الفريق علي فهمي: الدفاع الجوي المصري من أعقد المنظومات في العالم

خمسون عاما من الخبرات المتراكمة والجهد الدؤوب من حرب الاستنزاف إلى حرب أكتوبر، كللتها منظومة دفاعية تعد اليوم من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم، تلك التى تمتلكها مصر وقوتها الرابعة، التى تحتفل بعيدها التاسع والأربعين برسالة طمأنة جديدة لمصر وشعبها.
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قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
سوق-برقاش (2)

بالفيديو| تجار سوق برقاش: «نقلع عين اللي يضرب الجمل»

ترقب وخوف لا يخلوان من مناجاة يرجوها كل العاملين في سوق برقاش لتجارة الجمال في الجيزة من أي وسيلة إعلامية، أملا في تحسين الصورة المأخوذة عنهم والتي أعطت انطباعا لدى المواطنين بتعذيبهم الجمال داخل السوق، وذلك عقب تداول صور لجمال مصابة تحت وطأة التعذيب على السوشيال ميديا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية، ما خلّف حالة من السخط تجاه السوق وعزوف المواطنين عن الحضور إلى السوق لشراء الأضاحي، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، بخلاف تشديدات حكومية غير مسبوقة على السوق، زادت من تخوف التجار على مصدر رزقهم.
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
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