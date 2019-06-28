جدل بـ«السوشيال» لقبول البابا دعوة صالون فاطمة ناعوت

بعد الدعوة لعقد اللقاء في أحد الفنادق، انتقد البعض ذهاب البابا فتغير مكان الصالون للمقر البابوي.. جدل بين مؤيدين لعقد اللقاء وآخرين يرفضون حضور البابا

تحرير:بيتر مجدي ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

البابا تواضروس

تسبب نشر الكاتبة فاطمة ناعوت، الدعوة الخاصة بالصالون الشهري الخاص بها، والذي سيكون عنوانه هذا الشهر «الوطن عند السلف الصالح»، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن ضيف هذا الشهر هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، واعترض كثيرون بسبب أن دعوة عقد اللقاء التي انتشرت لأول مرة، وموعدها في السادسة مساء غد السبت، كان مكانها هو أحد الفنادق في حي مدينة نصر، وبعد هذه الموجة من الانتقادات تغير مكان الصالون إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.

البداية كانت مع نشر الكاتبة فاطمة ناعوت للدعوة إلى اللقاء الشهري الذي قررت عقده بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وضيف الشرف هو البابا تواضروس، إلا أن البعض أثار الاعتراضات على فكرة أن يذهب البابا لحضور هذا اللقاء، بينما رحب آخرون، وطالب بعض المعترضين بعدم حضور البابا تواضروس هذا اللقاء. ردود فعل متباينة وعقب