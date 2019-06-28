الفريق علي فهمي: الدفاع الجوي المصري من أعقد المنظومات في العالم

قائد القوة الرابعة: نظام متكامل للقيادة والسيطرة.. تنوع رأسي وأفقي لعناصر المنظومة.. أنجزنا المركز الثاني في المباريات الحربية الدولية.. نتعاون مع النظم الصديقة في التدريب والتأهيل والتصنيع

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

خمسون عاما من الخبرات المتراكمة والجهد الدؤوب من حرب الاستنزاف إلى حرب أكتوبر، كللتها منظومة دفاعية تعد اليوم من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم، تلك التى تمتلكها مصر وقوتها الرابعة، التى تحتفل بعيدها التاسع والأربعين برسالة طمأنة جديدة لمصر وشعبها.

وفى رسالته إلى المصريين التى بثها من خلال مؤتمر صحفى، التقى المحررين العسكريين بمقر قيادة قوات الدفاع الجوى بالمقطم، شدد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، على أن القوة الرابعة تمتلك القدرات والإمكانات القتالية، وبما يُمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة، وتأمين الأهداف الحيوية

وفى رسالته إلى المصريين التى بثها من خلال مؤتمر صحفى، التقى المحررين العسكريين بمقر قيادة قوات الدفاع الجوى بالمقطم، شدد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، على أن القوة الرابعة تمتلك القدرات والإمكانات القتالية، وبما يُمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة، وتأمين الأهداف الحيوية بالدولة ومسرح العمليات للقوات المسلحة على كل الاتجاهات الإستراتيجية.



كما أكد أن مقاتلى قوات الدفاع الجوى المرابضين فى مواقعهم يواصلون العمل ليلا ونهارا سِلماً وحرباً، لحماية قدسية سماء مصر الغالية ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها.



وفى رده على سؤال عن منظومة الدفاع الجوى المصرية الحالية وعناصر تشكيلها، أوضح الفريق فهمى أن منظومة الدفاع الجوى المصرية تتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة، تمكن القادة على كل المستويات من اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كل أنحاء الدولة، طبقاً لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها.





وأضاف قائلا: "يتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة، تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات، تقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية (م ط- مضادة للطائرات) والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية".



"ويتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات، فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية، بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة".



ويوضح الفريق فهمى كيف يتحقق بناء منظومة الدفاع الجوى من خلال توازن جميع عناصر المنظومة وفاعليتها وقدرتها على مجابهة العدو الجوى... بالإضافة إلى التكامل بين عناصر المنظومة قائلا: "يتحقق التكامل على مستويين أساسيين وهما التكامل الأفقى الذى يتحقق بضرورة توافر جميع العناصر والأنظمة الأساسية للمنظومة. ثم التكامل الرأسى الذى يتحقق بتوافر أنظمة تسليح متنوعة داخل العنصر الواحد".



ولا تقف القوة الرابعة بعيدا عن خطط التدريب المشترك والتنسيق والتعاون مع الجيوش الصديقة، حيث تهتم القوات المسلحة بالتعاون العسكرى الذى يعتبر إحدى الركائز الهامة للتطوير مع العديد من الدول العربية والأجنبية..



ويوضح الفريق فهمى، ردا على سؤال عن تبادل الخبرات مع القوات المناظرة، قائلا: "تحرص قوات الدفاع الجوى على امتلاك القدرات والإمكانيات القتالية التى تمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية من خلال تطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوى، مع مراعاة تنوع مصادر السلاح. ونتبع فى ذلك أسسا علمية بالاستفادة من التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة بمجالاته المختلفة، وذلك من خلال ثلاثة مسارات:





الأول يتمثل فى التعاون فى تنفيذ التدريبات المشتركة مثل "التدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع)، التدريب اليونانى المشترك (ميدوزا - 8) (اليونان)، التدريب البحرى المصرى / الفرنسى المشترك (كليوباترا -2019)، التدريب المصرى الأردنى المشترك (العقبة -5) (الأردن)" لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط وإدارة العمليات فى هذه الدول.



ونظرا للدور الرائد لقوات الدفاع الجوى المصرى على المستوى الإقليمى والعالمى، يسعى عدد من الدول لزيادة محاور التعاون فى كل المجالات (التدريب، التطوير، التحديث، ...) معنا مثل جمهورية باكستان، ومملكة البحرين.



ويتم التحرك فى هذه المسارات طبقاً لتخطيط يتم إعداده مسبقاً، بما يؤدى إلى استمرار أعمال التطوير للمعدات وأساليب استخدامها بقوات الدفاع الجوى.



ويواصل قائد الدفاع الجوى، موضحا: "المسار الثانى يتمثل فى التعاون فى تأهيل مقاتلى قوات الدفاع الجوى من القادة والضباط من خلال إيفاد عدد من ضباط الدفاع الجوى المصرى المتميزين للتأهيل بالعلوم العسكرية الحديثة بالمعاهد العسكرية المتميزة بالدول الشقيقة والصديقة. كما يتم تأهيل ضباط الدفاع الجوى لعدد من الدول بالمنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوى المصرية وبما يسهم فى تبادل الخبرات والإعداد المتميز للفرد المقاتل".



أما المسار الثالث فينعكس فى التعاون فى تطوير وتحديث الأسلحة والمعدات، بما يحقق تنمية القدرات القتالية للقوات، وإجراء أعمال التطوير والتحديث الذى تتطلبه منظومة الدفاع الجوى المصرى طبقاً لعقيدة القتال المصرية، بالإضافة إلى أعمال العمرات وإطالة أعمار المعدات الموجودة بالخدمة حالياً فى خطة محددة ومستمرة.



وفى إجابته عن تساؤل حول الحفاظ على سرية أنظمة التسليح بالدفاع الجوى مع التطور الهائل فى أسلوب الحصول على المعلومات وتعدد مصادرالحصول عليها، أكد الفريق فهمى أن العالم فى عصر السموات المفتوحة أصبح قرية صغيرة وتعددت وسائل الحصول على المعلومات سواء بالأقمار الصناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية. وقال: "بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفورى للمعلومة وتوفر وسائل نقلها باستخدام تقنيات عالية مما يجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها".





واستدرك قائلا: "ولكن هناك شىء هام -وهو ما يعنينا فى هذا الأمر- هو فكر استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والمعدات الذى يحقق لها تنفيذ المهام بأساليب وطرق غير نمطية فى معظم الأحيان، بما يضمن لها التنفيذ الكامل فى إطار خداع ومفاجأة الجانب الآخر...



والدليل على ذلك أنه فى بداية نشأة قوات الدفاع الجوى تم تدمير أحدث الطائرات الإسرائيلية (الفانتوم) من خلال منظومات الصواريخ المتوفرة لدينا فى ذلك الوقت، وكذا التحرك بسرية كاملة لإحدى كتائب الصواريخ لتنفيذ كمين لإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكترونى (الإستراتكروزر) المزودة بأحدث وسائل الاستطلاع الإلكترونى بأنواعه المختلفة، وحرمان العدو من استطلاع القوات غرب القناة باستخدام أسلوب قتال لم يعهده العدو من قبل (وهو تحقيق امتداد لمناطق تدمير الصواريخ لعمق أكبر شرق القناة)، ونحن لدينا اليقين أن السر لا يكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات، ولكن مما لدينا من قدرة على تطوير أسلوب استخدام السلاح والمعدة بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة".



وكان للإنجاز الذى حققة مقاتلو الدفاع الجوى فى المسابقة الدولية بالصين وحصولهم على المركز الثانى نصيب من تساؤلات الإعلام العسكرى، حيث أوضح الفريق على فهمى خلفيات المشاركة والاستعداد، مؤكدا حرص القيادة على المشاركة فى مسابقات المباريات الحربية، التى تمثل محاكاة حقيقية للحرب لإعطاء الثقة لمقاتليها، فى ظل مشاركة أقوى دول العالم التى تمتلك منظومات دفاع جوى متقدمة، والتى تتمثل فى دول الصين وروسيا وبيلاروسيا وأوزباكستان وباكستان وفنزويلا.



وقال: "كانت مسئولية كبيرة، خاصة أن العالم سوف يحدد استعدادنا القتالى وقدرتنا على حماية سماء مصر من خلال أدائنا فى هذه المسابقة، وكان ذلك الحافز الحقيقى للتدريب الجاد".



فى البداية، كما يوضح قائد الدفاع الجوى، تم انتقاء عدد من الضباط والدرجات الأخرى الحاصلين على مراكز متقدمة فى فرق مكافحة الإرهاب الدولى والقتال المتلاحم ورماية الصواريخ المحمولة على الكتف، لدخول معسكر إعداد لمدة ستة أشهر فى مركز التدريب التكتيكى لقوات الدفاع الجوى. وبعد تدريب لمدة ثلاثة أشهر تم تصفية المتسابقين واختيار أحسن (18) مقاتلا لدخول المسابقة.



تم التدريب يومياً على رفع معدل اللياقة البدنية واجتياز ميدان الموانع الذى تم إنشاؤه بنفس مواصفات الميدان المقام عليه المسابقة بالصين، وتم استكمال مرحلة التدريب على الرماية بالصواريخ المحمولة على الكتف، عن طريق استخدام مقلدات الصواريخ فى معهد الدفاع الجوى بالإسكندرية. ثم تلا ذلك التدريب على مرحلة تنفيذ الرماية الفعلية بالأسلحة الصغيرة والصواريخ المحمولة على الكتف فى ميدان الرماية بمركز التدريب التكتيكى للدفاع الجوى، والتى كانت من أهم أسباب تحقيق أعلى النتائج فى الرماية الحقيقية.

وبالفعل استطاع فريق الدفاع الجوى الحصول على المركز الثانى على مستوى العالم بعد الدولة المنظمة (الصين)، وكان أداء الفريق المصرى مبهراً ومتميزاً بشهادة جميع القادة والفرق المشاركة فى المسابقة.





ويوضح الفريق فهمى: "انتشر على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تسجيل فيديو لإصابة رماية صاروخ محمول على الكتف على هدف صاروخى مبتعد، وتم تدميره بدقة متناهية، وقد سجلت تلك الرماية فى أرشيف المسابقة على اعتبار أنه تدمير مثالى لم يسبق حدوثه (رقم قياسى)، والذى أعتبره تكليلاً لجهود قيادة الدفاع الجوى للارتقاء بمستوى الفرد المقاتل".