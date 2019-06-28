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الفريق علي فهمي: الدفاع الجوي المصري من أعقد المنظومات في العالم

قائد القوة الرابعة: نظام متكامل للقيادة والسيطرة.. تنوع رأسي وأفقي لعناصر المنظومة.. أنجزنا المركز الثاني في المباريات الحربية الدولية.. نتعاون مع النظم الصديقة في التدريب والتأهيل والتصنيع
تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
منظومة الدفاع الجوي
منظومة الدفاع الجوي
خمسون عاما من الخبرات المتراكمة والجهد الدؤوب من حرب الاستنزاف إلى حرب أكتوبر، كللتها منظومة دفاعية تعد اليوم من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم، تلك التى تمتلكها مصر وقوتها الرابعة، التى تحتفل بعيدها التاسع والأربعين برسالة طمأنة جديدة لمصر وشعبها.
وفى رسالته إلى المصريين التى بثها من خلال مؤتمر صحفى، التقى المحررين العسكريين بمقر قيادة قوات الدفاع الجوى بالمقطم، شدد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، على أن القوة الرابعة تمتلك القدرات والإمكانات القتالية، وبما يُمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة، وتأمين الأهداف الحيوية
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
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الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

30 يونيو.. يوم المجد على جبهة الاستنزاف

حائط الصواريخ فصل آخر من الفصول الأسطورية لحرب الاستنزاف المجيدة، بدأ بإنشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة بالقوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم (199) الصادر فى الأول من فبراير 1968.. وتحت ضغط هجمات العدو الجوى المتواصل بأحدث الطائرات (فانتوم، سكاى هوك) ذات الإمكانيات العالية، مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة للجانب المصرى فى ذلك الوقت تم إنشاء حائط الصواريخ.
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