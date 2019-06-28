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وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
وزير الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي
وزير الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
وأضاف جمعه، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم مساعدات مادية وعينية للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا فضلًا عن إعادة تأهيل بعض المساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان. وفيما يتعلق بصكوك الأضاحي أوضح
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العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم..ويفتتح غرفة الدفن

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، وافتتحا الهرم وغرفة الدفن للجمهور، بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم. وأشار وزير الآثار إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية وبيئية متفردة، ستضعها في مصاف المحافظات المتقدمة. وأضاف أنّه اليوم بصدد افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما يفتتح غرفة الدفن لأول مرة للجمهور.
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السياحة والآثار على مائدة الرئيس: المتحف المصري الكبير والترويج السياحي أهم الملفات

في الاتحادية وعلى مائدة الرئاسة اجتمعت ملفات السياحة والآثار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عُقد اليوم اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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شهد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والسفير الدنماركي بالقاهرة، ووزير خارجية الكاميرون، صباح اليوم، الخميس، افتتاح «اليوم الثقافي الدولي المتنوع» بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور عدد من قيادات وزارة الآثار، وبدأت مرارسم الافتتاح بتدشين المسار المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» بالمتحف بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار، ثم أعقبها افتتاح معرض أثري مؤقت بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تحت عنوان «الرياضة عبر العصور».
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هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

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