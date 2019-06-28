وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

وزير الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف جمعه، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم مساعدات مادية وعينية للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا فضلًا عن إعادة تأهيل بعض المساكن بالتعاون مع وزارة الإسكان. وفيما يتعلق بصكوك الأضاحي أوضح