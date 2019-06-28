المدير الفني لمنتخب غانا: غياب أيو لن يؤثر علينا

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

المدير الفني لمنتخب غانا

أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أنه يحترم فريق الكاميرون وكل منتخبات البطولة التي تلعب جميعها بشكل جيد للغاية، قائلأً:"نحن نخطط جيدًا دفاعًا وهجومًا ولقاء الغد أمام المنتخب الكاميروني سوف يكون قويًا عن باقي مباريات المجموعة السادسة التي تضم بجانب هذين المنتخبين كلا من منتخب غينيا وبنين والذين سيخوضون مباراة هامة أيضا على نفس الملعب بمدينة الإسماعيلية"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب غانا بقاعة المؤتمرات باستاد نادي الإسماعيلية الرياضي للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنتخب غانا استعدادا للقاء منتخب الكاميرون.

وأضاف المدير الفني، أن اللاعب جون بوي لن يشارك في مباراة الغد أمام الكاميرون ولدينا خمس بدلاء في خط الوسط سوف يؤدون نفس مهامه بنجاح. وتابع قائلاً:" غياب اللاعب أندريه أيو بسبب إصابته لن يؤثر علينا لأننا نعتمد على عدد من اللاعبين ونطورهم باستمرار للدفع بهم في المباريات استعدادًا لتلك المفاجآت". وأشار