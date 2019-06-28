رياضة

المدير الفني لمنتخب غانا: غياب أيو لن يؤثر علينا

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
المدير الفني لمنتخب غانا
المدير الفني لمنتخب غانا
أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أنه يحترم فريق الكاميرون وكل منتخبات البطولة التي تلعب جميعها بشكل جيد للغاية، قائلأً:"نحن نخطط جيدًا دفاعًا وهجومًا ولقاء الغد أمام المنتخب الكاميروني سوف يكون قويًا عن باقي مباريات المجموعة السادسة التي تضم بجانب هذين المنتخبين كلا من منتخب غينيا وبنين والذين سيخوضون مباراة هامة أيضا على نفس الملعب بمدينة الإسماعيلية"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب غانا بقاعة المؤتمرات باستاد نادي الإسماعيلية الرياضي للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنتخب غانا استعدادا للقاء منتخب الكاميرون.
وأضاف المدير الفني، أن اللاعب جون بوي لن يشارك في مباراة الغد أمام الكاميرون ولدينا خمس بدلاء في خط الوسط سوف يؤدون نفس مهامه بنجاح. وتابع قائلاً:" غياب اللاعب أندريه أيو بسبب إصابته لن يؤثر علينا لأننا نعتمد على عدد من اللاعبين ونطورهم باستمرار للدفع بهم في المباريات استعدادًا لتلك المفاجآت". وأشار
اقرأ المزيد
محمد-صلاح‎

«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
تونس

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
منتخب-المغرب‎

مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
الكاميرون‎

مدرب الكاميرون: جاهزون لمواجهة غانا الحاسمة

أكد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن لدى غانا منتخبا جيدا للغاية وستكون مواجهة غدٍ قوية بين المنتخبين؛ لأننا مرشحون للقب الأهم في إفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب الكاميرون للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بالمباراة المهمة التي تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي في إطار مباريات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بنين وغينيا بيساو اللذين يلعبان أيضا غدًا في مباراة الجولة الثانية في المجموعة السادسة.
أندريا-أيو-لاعب-غانا‎

قبل موقعة الكاميرون.. صدمة قوية لمنتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، غياب أندريا أيو قائد منتخب النجوم السوداء عن مباراة الكاميرون في قمة مباريات المجموعة السادسة بسبب الإصابة، حيث تجمعهما يوم السبت، على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019. وقال الاتحاد الغاني في بيانه إن أيو سيغيب عن لقاء الكاميرون، ليكون ثاني اللاعبين الغائبين عن اللقاء، حيث يعاني فتوماس أجيبونج جناح منتخب النجوم السوداء من الإصابة، التي لحقت به في مباراة بنين الماضية في دور المجموعات.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

رئيس غانا يشهد مباراة منتخبه مع بنين بالإسماعيلية

يشهد استاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم افتتاح مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر وتشمل مباريات اليوم لقاء مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا بيساو، ثم لقاء منتخب غانا مع منتخب بنين، وقد شهد الاستاد إجراءات أمنية مكثفة في إطار التأمين المحكم للجماهير وللضيوف، في ذلك الحدث الكروي القاري الذي يشارك فيه نجوم القارة السمراء على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org