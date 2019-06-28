رياضة

بعد عودة وردة.. أحمد حسن يسخر من اتحاد الكرة وصلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
أحمد حسن
أحمد حسن
انتقد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق بيراميدز، اتحاد الكرة المصري بعد قراره بشأن عودة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأن نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وباهر المحمدي، أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وقال أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" أبو صلاح مش طلع بس أقوى من المخدرات، ده طلع أقوى من اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية كلها، وعامةً كل الدعم لمنتخبنا في القادم". وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تلقى طلباً من لاعبي المنتخب برفع عقوبة وردة،
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محمد-صلاح (2)

نجوم المنتخب: وردة يتعرض لمؤامرة خبيثة

انتهت أزمة صانع ألعاب المنتخب الوطني عمرو وردة، بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول ثم العودة بدايةً من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وأكد أحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وعلي غزال نجما المنتخب، أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم بأن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدا في أثناء المعسكر، والتسريبات التي ظهرت كانت قديمة، فكيف تتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (8)

صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
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تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (8)

صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
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كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
محمد-صلاح

محمد صلاح = ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الأربعاء. وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77.3 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196.2 مليون يورو، قيمة المنتخب الوطني. ويوجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم مليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، وسيدريك باكومبو الذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
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