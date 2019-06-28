بعد عودة وردة.. أحمد حسن يسخر من اتحاد الكرة وصلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

أحمد حسن

انتقد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق بيراميدز، اتحاد الكرة المصري بعد قراره بشأن عودة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأن نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وباهر المحمدي، أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" أبو صلاح مش طلع بس أقوى من المخدرات، ده طلع أقوى من اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية كلها، وعامةً كل الدعم لمنتخبنا في القادم". وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تلقى طلباً من لاعبي المنتخب برفع عقوبة وردة،



وقال أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" أبو صلاح مش طلع بس أقوى من المخدرات، ده طلع أقوى من اتحاد الكرة والمنظومة الرياضية كلها، وعامةً كل الدعم لمنتخبنا في القادم".



وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تلقى طلباً من لاعبي المنتخب برفع عقوبة وردة، وقرر تخفيضها للإيقاف لنهاية الدور الأول.



وعلم «التحرير» أن عمرو وردة سيشارك في تدريبات الفراعنة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ7، استعدادًا لمواجهة أوغندا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الـ9 مساءً، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم 2019.