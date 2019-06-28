صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

محمد صلاح

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وفي تصريحات خاصة للحساب الرسمي لاتحاد الكرة، قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنه يرى أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه

وفي تصريحات خاصة للحساب الرسمي لاتحاد الكرة، قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنه يرى أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.



وأعلن بعض لاعبي المنتخب الوطني، وعلى رأسهم صلاح، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، دعمهم لوردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من البطولة.



وعلم «التحرير»، أن عمرو وردة سيشارك في تدريبات الفراعنة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ7، استعدادًا لمواجهة أوغندا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الـ9 مساءً، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم 2019.

