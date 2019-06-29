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دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

مواقع التواصل أصبحت عالما صغيرا يتقابل فيه الجميع من مختلف الدول، وعلى الرغم من الحديث المستمر عن مخاطرها وآثارها السلبية، فإنها تعد مفيدة عندما تقرّب بين أفراد العائلة
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أضرار وفوائد فيسبوك
أضرار وفوائد فيسبوك
دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
وفي وسط ساحة المناداة بوقف فيسبوك والتقليل منه، قالت دراسة إن البالغين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هم الأقل عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية المتمثلة في الغضب والتوتر، وذلك بنسبة تصل إلى 63% مقارنة بهؤلاء الذين لم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فاقترح العلماء أن استخدام مواقع إلكترونية مثل
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