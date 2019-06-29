دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

مواقع التواصل أصبحت عالما صغيرا يتقابل فيه الجميع من مختلف الدول، وعلى الرغم من الحديث المستمر عن مخاطرها وآثارها السلبية، فإنها تعد مفيدة عندما تقرّب بين أفراد العائلة
دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
وفي وسط ساحة المناداة بوقف فيسبوك والتقليل منه، قالت دراسة إن البالغين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هم الأقل عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية المتمثلة في الغضب والتوتر، وذلك بنسبة تصل إلى 63% مقارنة بهؤلاء الذين لم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فاقترح العلماء أن استخدام مواقع إلكترونية مثل
وفي وسط ساحة المناداة بوقف فيسبوك والتقليل منه، قالت دراسة إن البالغين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هم الأقل عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية المتمثلة في الغضب والتوتر، وذلك بنسبة تصل إلى 63% مقارنة بهؤلاء الذين لم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فاقترح العلماء أن استخدام مواقع إلكترونية مثل فيسبوك، من المحتمل أن يحسن الصحة العقلية وذلك من خلال المساعدة في الحفاظ على العلاقات، مثل الأسر غير المترابطة التي يمكن أن يصلح فيسبوك الفجوات بين أفرادها.
وأضافت الدراسة أنه من المحتمل أن يسهل عليهم البحث عن المعلومات الصحية التي تقلل من المعاناة النفسية، فهؤلاء الذين يستخدمون فيسبوك من المحتمل ألا يتعرضوا لمشكلات تتعلق بالضغط النفسي بنسبة تصل إلى 1.63 مرة، أي أنهم أقل عرضة من غيرهم في ما يتعلق بالإصابة بمشكلات الضغط النفسي.
وحتى الآن فإن البالغين كمجموعة فردية لم يعودوا الشغل الشاغل لكثير من الدراسات في ما يتعلق بمدى تأثر الصحة العقلية لديهم بوسائل التواصل الاجتماعي، فتوجد كثير من الدراسات التي كشفت بشكل متكرر عن أن فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى تتلف الحالة النفسية والعاطفية لمستخدميها، خصوصًا صغار السن.
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ولكن السؤال الذي يدور في هذه الدراسة يلقي الضوء على ما إذا كانت الآثار المدمرة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تفسيرها من خلال أساليب الحياة المختلفة أكثر من الاستخدام التكنولوجي، إذ يقول كيث هامبتون، أستاذ الإعلام والمعلومات بجامعة ولاية ميشيجان، وهو يعد مؤلف الدراسة، إن القول إن جيلا بالكامل يتعرض للخطر نتيجة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتجاهل تمامًا الأحداث الضخمة التي تحدث في الحياة وتؤثر فى الصحة العقلية.
وأضاف قائلا: "إن أخذ لقطة أو صورة صغيرة من القلق الذي يشعر به الشباب اليوم، وبناء استنتاج كامل بأن جيلًا كاملًا في خطر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، يتجاهل تمامًا أن هناك ضغوطا اجتماعية من حولهم؛ مثل ارتفاع ديون بعض الأسر، لذا قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من السكان الناضجين، وكانت تتضمن البيانات معلومات من وسائل التواصل الخاصة بهم، وتاريخهم من حيث الصحة العقلية، ووفقًا لهذه الدراسة، فإن المفتاح الأساسي لتحسين الصحة العقلية من خلال وسائل التواصل يكمن في طريقة الاستخدام".
فالمشاركون الذين يستفيدون بشكل كبير من المواقع مثل فيسبوك، هم الذين يستطيعون الحفاظ على تواصل مستمر مع الأصدقاء وأفراد العائلة، واقترحت الدراسة أن التغييرات التي تحدث على أفراد العائلة تؤثر فى المعاناة النفسية لأسرة أخرى، وذلك إذا كان أفراد الأسرتين متواصلين عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وقال كيث، من خلال الحكم على البيانات التي قاموا بتجميعها في الدراسة: "ربما يعاني الأشخاص من نفس المشكلات سواء إذا كانوا متفاعلين على فيسبوك أم لا"، وقال نقاد هذه الدراسة إن فيسبوك من المحتمل أن يكون سيئا للصحة العقلية للمستخدمين، ويزيد من الشعور بالتوتر والغضب والاكتئاب.
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