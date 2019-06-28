سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

المتهم استغل علاقاته بالمجني عليهما واحتفاظهما بأموال فخطط لقتلهما باستخدام سكين المطبخ ثم تنقل بين 3 محافظات للهروب من الشرطة وسقط في الإسماعيلية

تحرير:يونس محمد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.

إلحقوني يا ناس "أبويا مات إلحقوني ياناس مين اللى عمل فيك كدة يابابا ردي عليه ياماما" هكذا اكتشفت ابنة المجني عليهما الجريمة البشعة وهى تعمل مشرفة بإحدى المستشفيات وتبلغ من العمر 34سنة، وذلك عندما دخلت عليهما شقتهما بمنطقة الزيتون بالقاهرة وتفاجأت بذبح الاثنين، بعدما وجدت هواتفهما المحمولة

إلحقوني يا ناس

"أبويا مات إلحقوني ياناس مين اللى عمل فيك كدة يابابا ردي عليه ياماما" هكذا اكتشفت ابنة المجني عليهما الجريمة البشعة وهى تعمل مشرفة بإحدى المستشفيات وتبلغ من العمر 34سنة، وذلك عندما دخلت عليهما شقتهما بمنطقة الزيتون بالقاهرة وتفاجأت بذبح الاثنين، بعدما وجدت هواتفهما المحمولة مغلقة على غير العادة مما أجبرها على الذهاب للشقة واكتشفت الكارثة.

وهنا أبلغ الجيران شرطة النجدة، وهنا تحرك على الفور ضباط قسم شرطة الزيتون، وبالصعود للشقة عثروا على جثتى الزوجين وبهما آثار طعنات بآلة حادة، وقالت ابنة المجني عليهم أنها اكتشتفت الجريمة حال حضورها لزيارتهما وإكتشافها سرقة مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه، 2 هاتف محمول، 2 جهاز لوحى "تابلت".

كاميرات المراقبة والشهود

هنا قام مدير مباحث العاصمة برئاسة فريق بحث مشكل من ضباط البحث الجنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، لسرعة كشف ملابسات الجريمة وتم تقسيم الفريق لمجموعات لفحص علاقات المجني عليهم وفريق آخر قام بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة، عاطل26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، كما أشارت التحريات إلى هروبه صحبة نجل خالته وهو يعمل سائق 25 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ 54 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

وبالتأكد من التحريات وتطابقها مع رؤية الشهود وكاميرات المراقبة، تم إصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن استهداف وضبط المتهم بمحل إختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته جهاز لوحى "تابلت"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عايز فلوس

وقف المتهم ببرود أعصاب يروى ملابسات الجريمة أمام ضباط المباحث وأقر بأنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما ونظراً لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما وبتاريخ الواقعة توجه لمسكنهما فقاما بإستضافته، وأثناء ذلك تمكن من مغافلتهما وتحصل على سكين من مطبخ المسكن، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال إستغاثة المجنى عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثاً مابهما من إصابات أودت بحياتهماـ ثن إستولى على المسروقات، وفر هارباً، وعقب ذلك تقابل مع نجل خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما،

وأشار إلى أنه تخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه فى الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلى خالته نقاش20 سنة، وموظف 27 سنة، مقيمان بالقليوبية، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة، وأضافا بتصرفهما فيها بالبيع لدى عملائهما "حسنى النية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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