جريمة

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

المتهم استغل علاقاته بالمجني عليهما واحتفاظهما بأموال فخطط لقتلهما باستخدام سكين المطبخ ثم تنقل بين 3 محافظات للهروب من الشرطة وسقط في الإسماعيلية
تحرير:يونس محمد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
ارشيفية
ارشيفية
"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
    إلحقوني يا ناس "أبويا مات إلحقوني ياناس مين اللى عمل فيك كدة يابابا ردي عليه ياماما" هكذا اكتشفت ابنة المجني عليهما الجريمة البشعة وهى تعمل مشرفة بإحدى المستشفيات وتبلغ من العمر 34سنة، وذلك عندما دخلت عليهما شقتهما بمنطقة الزيتون بالقاهرة وتفاجأت بذبح الاثنين، بعدما وجدت هواتفهما المحمولة
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طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
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مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
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ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
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حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
حبس-كلابشات

يا سهرة ماتمت..فضيحة مهندس سقط في كمين «فتاة فيسبوك»

تتكرر حوادث استدراج أشخاص بدعوى ممارسة الحب الحرام والراغبين فى المتعة الحرام، ولم تختلف تفاصيلها فى كل مرة، وتعاد المشاهد بنفس أركان الجريمة ولكن باختلاف الشخصيات فقط. وتزايدت تلك الوقائع خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة اليقظة الأمنية واستمرار رجال الشرطة فى مطاردة الخارجين عن القانون ومتابعة عتاة الإجرام عقب خروجهم من السجون، ومن هنا تلجأ تلك العصابات لسرقة وابتزاز المواطنين وهى الوسيلة الأفضل على الإطلاق، وتعد مضمونة عقب استدراج الضحية عن طريق سيدة، ولم يفق المجني عليه إلا وهو فى الكمين وتصويره عارياً والحصول على أمواله.
توافد-الجماهير-على الاستاد‎ (4)

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
طعنات-سكين-جريمة

عشان يبقى عبرة..اعترافات قتلة شهم السلام وتشويه جثته

واصلت نيابة السلام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في واقعة قتل شاب دافع عن سيدة مسنة، وتشويه جثته بالأسلحة البيضاء، واستمعت لأقوال المتهمين، واعترف الجناة بتقطيع قدم وأذن المجني عليه بطريقة وحشية، بسبب دفاعه عن السيدة القعيدة والتى كانت على خلاف مع والدتهما، ما دفعهما للانتقام منه بالقتل والتمثيل بجثته وسط المنطقة وتعمدهم تنفيذ الجريمة على النحو المشار إليه، كمحاولة لارهاب المواطنين ويكون عبرة للجميع، لتأمر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات وتحريات المباحث بالواقعة والاستماع لباقى الشهود.
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