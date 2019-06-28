رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م
لجنة التخطيط بالأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي
تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري. وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة.
وكانت لجنة التخطيط عقدت في وقت سابق جلسة مثمرة مع الجهاز الفني كخطوة أولى للاطلاع على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق؛ سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك للحديث مع الجهاز الفني عن تطلعاته
اقرأ المزيد
محمد-صلاح‎

«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
تونس

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
منتخب-المغرب‎

مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يستقر على مكان المعسكر الخارجي

يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا الثلاثاء المُقبل لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، وتشهد رحلة عبدالحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك، بعد أن قدمت عدة دول أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا استعدادها لإقامة المعسكر بإحدى تلك البلاد، إلا أن الجهاز الفني استقر على إسبانيا.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بمارتن لاسارتي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي الذي يقترب من الانتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره، الجلسة جاءت تمهيدية في المقام الأول.
طه-إسماعيل

طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org