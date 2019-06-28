محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

محمد دياب

قرر المؤلف محمد دياب تحويل أزمة اللاعب عمرو وردة نجم وسط المنتخب الوطني، إلى جزء ثان من فيلم "678" عقب قرار عودة اللاعب لصفوف المنتخب، بعد استبعاده مؤخرا بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، وكتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطm من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".

وأضاف: "في أوروبا القصة بتفاصيلها الواضحة لما تتعرف بقوة، السوشيال ميديا مية في المية هتأثر في كاريرهم، وهتشوفوا وردة فريقه بيسرحه". واستكمل دياب: "وردة متحرش محتاج علاج نفسي وإعادة تأهيل، وبسبب إن الموضوع اتحل بسهولة فهو مش هيسعي للعلاج ومؤكد هيرجع يعمل مصيبه، حتn لو اتجوز فممكن يضرب مراته مثلا، يعني