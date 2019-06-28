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محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
محمد دياب
محمد دياب
قرر المؤلف محمد دياب تحويل أزمة اللاعب عمرو وردة نجم وسط المنتخب الوطني، إلى جزء ثان من فيلم "678" عقب قرار عودة اللاعب لصفوف المنتخب، بعد استبعاده مؤخرا بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، وكتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطm من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
وأضاف: "في أوروبا القصة بتفاصيلها الواضحة لما تتعرف بقوة، السوشيال ميديا مية في المية هتأثر في كاريرهم، وهتشوفوا وردة فريقه بيسرحه". واستكمل دياب: "وردة متحرش محتاج علاج نفسي وإعادة تأهيل، وبسبب إن الموضوع اتحل بسهولة فهو مش هيسعي للعلاج ومؤكد هيرجع يعمل مصيبه، حتn لو اتجوز فممكن يضرب مراته مثلا، يعني
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فيلم-محمد-حسين (1)

إيرادات أفلام العيد.. محمد حسين يتذيل القائمة

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع عشر على التوالي، إذ حقق أمس الخميس، إيرادا بلغ مليونا و264 ألفًا و236 جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ياسمين-عبد العزيز (1)

فنانات «خطافين رجالة».. ياسمين عبدالعزيز آخر ضحية

من الثابت في مجتمعاتنا الشرقية أن تستمر العلاقة الزوجية لسنوات عديدة، تنتهي في الغالب بوفاة أحد الزوجين، إلا أن الوضع فنيا يبدو مختلفًا، وفي الوقت الذي تكون فيه بعض الزيجات الفنية ناجحة ومستمرة، فإن حالات الطلاق أكثر بكثير، ولا تنتهي في الغالب قصص الحب التي يعيشها النجوم نهايات سعيدة، وبحكم كون أصحاب تلك الحالات مشاهير، فإن الكواليس تظل لبعض الوقت على ألسنة الجمهور، وخاصة إذا ما كانت فنانة أخرى كلمة السر في الانفصال، كأن تُتهم إحداهما بأنها من وراء حدوث الطلاق، وأعادت تلك الوقائع للأذهان خبر انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها محمد حلاوة.
Annabelle Comes Home (2)

تعرف على إيرادات Annabelle Comes Home بأول أيام عرضه

وصلت إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home إلى 3.5 مليون دولار، في أول ليالي عرضه، ومن المقرر أن تصل إيرادات الفيلم إلى 30 مليون دولار على مدى الأيام الخمسة الأولى، وفق ما نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعتبر الفيلم هو الجزء الثالث الذي يتحدث عن الدمية، وذلك بعد فيلمي Annabelle عام 2014، وAnnabelle: Creation عام 2017، بينما يحتل المركز السابع في سلسلة أعمال Conjuring Universe، وهو من إنتاج شركة Warner Bros، ومن تأليف جيمس وان، وإخراج جاري دوبرمان في تجربته الإخراجية الأولى.
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ريهام-حجاج

ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
هايدى-كرم (2)

فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".
محمد-صلاح

وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
بيبي-الكويتية

فنانة كويتية تعتزل الفن بسبب التحرش: قلة أدب

قررت الفنانة بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيا بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الفنانين، وشرحت ما حدث معها فى تصريحات لـ"جريدة الرأي العام الكويتية"، وقالت إنها تعرضت لمواقف متكررة، وصفتها بـ"قلة أدب" من جانب أحد الفنانين"، مشيرة إلى أنها "رفضت التحرش وقررت اعتزال الفن على الفور ولم يخطر في بالي يومًا أن أتعرض لموقف من هذا النوع" وأوضحت أنها كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية فى هذا المجال، ولكن كل هذا تحطم بعد ما تعرضت له مؤخرا، ولفتت إلى أن هناك عددا من الفنانين شوهوا الوسط بتصرفاتهم المبتذلة.
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