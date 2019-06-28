رياضة

أجيري غاضب من لاعبي المنتخب لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استياءه الشديد، من لاعبي الفراعنة، بعد الأداء السيئ في لقاء الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال أجيري للاعبين أنه لن يسمح بتكرار هذا الأداء مرة أخرى خاصة وأنه يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، مشددًا على أنه سيجري تعديلات في التشكيل في اللقاء المقبل أمام أوغندا. وشرح أجيري للاعبين أخطاءهم خلال مباراة الكونغو من خلال استعراض المباراة بالفيديو، كما شرح لهم مواطن القوة والضعف في مباراتي أوغندا مع الكونغو وزيمبابوي قبل المواجهة المقبلة.
وحقق المنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري الفوز في مباراة منتخب الكونغو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما الأربعاء الماضي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة نظيره الأوغندي يوم الأحد
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محمد-صلاح‎

«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
تونس

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
منتخب-المغرب‎

مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.
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هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».
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زوجة أجيري تحضر مباراة مصر وزيمبابوي

علمت "التحرير"، أن زوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ستصل القاهرة مساء اليوم الخميس لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، حيث يدير المباراة الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
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