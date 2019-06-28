أجيري غاضب من لاعبي المنتخب لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

خافيير أجيري

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني استياءه الشديد، من لاعبي الفراعنة، بعد الأداء السيئ في لقاء الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قال أجيري للاعبين أنه لن يسمح بتكرار هذا الأداء مرة أخرى خاصة وأنه يعتمد على الكرة الهجومية والاستحواذ، مشددًا على أنه سيجري تعديلات في التشكيل في اللقاء المقبل أمام أوغندا. وشرح أجيري للاعبين أخطاءهم خلال مباراة الكونغو من خلال استعراض المباراة بالفيديو، كما شرح لهم مواطن القوة والضعف في مباراتي أوغندا مع الكونغو وزيمبابوي قبل المواجهة المقبلة.

وحقق المنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري الفوز في مباراة منتخب الكونغو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما الأربعاء الماضي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة نظيره الأوغندي يوم الأحد