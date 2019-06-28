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محمد دياب: كل اللي دافع عن وردة هيتعاقب على التحرش في أوروبا

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
محمد دياب
محمد دياب
هاجم المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب بعد أن استبعد إثر تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل من دعم وردة، وطالب بمقاطعة المنتخب، إذ كتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
وأضاف: "في أوروبا القصة بتفاصيلها الواضحة لما تتعرف بقوة، السوشيال ميديا مية في المية هتأثر في كاريرهم، وهتشوفوا وردة فريقه بيسرحه". واستكمل دياب: "وردة متحرش محتاج علاج نفسي وإعادة تأهيل، وبسبب إن الموضوع اتحل بسهولة فهو مش هيسعي للعلاج ومؤكد هيرجع يعمل مصيبة، حتى لو اتجوز فممكن يضرب مراته مثلا، يعني
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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
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محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

قرر المؤلف محمد دياب تحويل أزمة اللاعب عمرو وردة نجم وسط المنتخب الوطني، إلى جزء ثان من فيلم "678" عقب قرار عودة اللاعب لصفوف المنتخب، بعد استبعاده مؤخرا بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، وكتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
فيلم-محمد-حسين (1)

إيرادات أفلام العيد.. محمد حسين يتذيل القائمة

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع عشر على التوالي، إذ حقق أمس الخميس، إيرادا بلغ مليونا و264 ألفًا و236 جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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رانيا يوسف

رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.
المؤلف-محمد-دياب (2)

محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

قرر المؤلف محمد دياب تحويل أزمة اللاعب عمرو وردة نجم وسط المنتخب الوطني، إلى جزء ثان من فيلم "678" عقب قرار عودة اللاعب لصفوف المنتخب، بعد استبعاده مؤخرا بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، وكتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
ريهام-حجاج

ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
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فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".
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