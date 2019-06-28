محمد دياب: كل اللي دافع عن وردة هيتعاقب على التحرش في أوروبا

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

محمد دياب

هاجم المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب بعد أن استبعد إثر تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل من دعم وردة، وطالب بمقاطعة المنتخب، إذ كتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".

وأضاف: "في أوروبا القصة بتفاصيلها الواضحة لما تتعرف بقوة، السوشيال ميديا مية في المية هتأثر في كاريرهم، وهتشوفوا وردة فريقه بيسرحه". واستكمل دياب: "وردة متحرش محتاج علاج نفسي وإعادة تأهيل، وبسبب إن الموضوع اتحل بسهولة فهو مش هيسعي للعلاج ومؤكد هيرجع يعمل مصيبة، حتى لو اتجوز فممكن يضرب مراته مثلا، يعني