محمد صلاح بطل أزمة جديدة لاتحاد الكرة

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

محمد صلاح

في فضيحة جديدة، لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر الحساب الرسمي للجبلاية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا، أكد خلاله أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للجبلاية على فيسبوك، تصريحات لنجوم المنتخب الوطني (محمد صلاح - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - علي غزال)، دافعوا خلالها عن زميهلم، عمرو وردة، بعد أن قرر مجلس الجبلاية التراجع عن استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، المقام لخوض غمار كأس الأمم 2019.

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قال في تصريحات خاصة للحساب الرسمي لاتحاد الكرة، إنه يرى أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي فكان من الضروري استمراره مع المنتخب الوطني والاكتفاء بحرمانه