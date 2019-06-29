الشوكولاتة الداكنة.. أطعمة تحميك من أشعة الشمس

الاستهلاك المستمر لزيوت الأسماك يعمل على التعزيز من مناعة البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى أنه يتميز بالعديد من الفوائد بالنسبة للمخ وصحة القلب

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

أطعمة تحميك من الشمس

منذ الصغر ونحن نحب أن نذهب في الشروق لكي نرى قرص الشمس، ولكن هذا القرص المضيء عند التعرض الزائد له من المحتمل أن تصاب بضربة شمس، وقد تصل إلى حروق وسرطان في الجلد عند التعرض المباشر والمتكرر، لذا يجب الحذر جيدًا خاصة ونحن الآن في فصل الصيف الذي يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لذا يمكنك تناول بعض الأطعمة التي تقيك من الأشعة الضارة مثل عصير الصبار والأفوكادو والأسماك الدهنية، وغيرها من الأطعمة التي تعمل كواقٍ من الشمس، نقلًا عن "dailyhealthpost".

نحتاج دائمًا أن نتعرض لفيتامين D من أجل صحة العظام، وللحفاظ على صحتنا بشكل عام، فالنقص في هذا الفيتامين من المحتمل أن يجعل الجهاز المناعي لا يقوم بوظائفه بشكل سليم، وإذا كنت ترغب في استخدام واقٍ للشمس، فعليك أن تعرف أن بعض الأنواع السيئة قد تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا يجب استخدام بعض البدائل،