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الشوكولاتة الداكنة.. أطعمة تحميك من أشعة الشمس

الاستهلاك المستمر لزيوت الأسماك يعمل على التعزيز من مناعة البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى أنه يتميز بالعديد من الفوائد بالنسبة للمخ وصحة القلب
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
أطعمة تحميك من الشمس
أطعمة تحميك من الشمس
منذ الصغر ونحن نحب أن نذهب في الشروق لكي نرى قرص الشمس، ولكن هذا القرص المضيء عند التعرض الزائد له من المحتمل أن تصاب بضربة شمس، وقد تصل إلى حروق وسرطان في الجلد عند التعرض المباشر والمتكرر، لذا يجب الحذر جيدًا خاصة ونحن الآن في فصل الصيف الذي يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لذا يمكنك تناول بعض الأطعمة التي تقيك من الأشعة الضارة مثل عصير الصبار والأفوكادو والأسماك الدهنية، وغيرها من الأطعمة التي تعمل كواقٍ من الشمس، نقلًا عن "dailyhealthpost".
نحتاج دائمًا أن نتعرض لفيتامين D من أجل صحة العظام، وللحفاظ على صحتنا بشكل عام، فالنقص في هذا الفيتامين من المحتمل أن يجعل الجهاز المناعي لا يقوم بوظائفه بشكل سليم، وإذا كنت ترغب في استخدام واقٍ للشمس، فعليك أن تعرف أن بعض الأنواع السيئة قد تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا يجب استخدام بعض البدائل،
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مشروبات-تحميك-من سرطان-الثدي

عصير الكيوي.. مشروبات تحميك من سرطان الثدي

عند التحدث عن سرطان الثدي، تشعر كثيرات بالخوف متمنيات عدم الإصابة به، فيلجأ العديد منهن للكشف الدوري، وأخريات لاتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والمعادن والفيتامينات، والبعض الآخر يحاول البحث في الأعشاب التي تفيد بشكل كبير دون حدوث آثار جانبية، فقد تحدثنا مسبقًا عن الأطعمة الهامة مثل الثوم والبروكلي والسبانخ وغيرها وعند البحث في المشروبات، ستجد أيضًا مجموعة لا بأس بها تعمل كعامل وقائي لمحاربة سرطان الثدي وأهمها الشاي المعروف بقدرته على فقدان الوزن، وغيره من المشروبات الأخرى، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
مشروبات-تسلب-طاقتك

القهوة والسكريات.. أطعمة ومشروبات تسلب طاقتك

هل سمعت ذات يوم عن أعداء جسمك؟ أو بمعنى آخر، ما الأشياء التي تسلب طاقتك؟ بالفعل توجد بعض الأطعمة والمشروبات غير المفيدة على الإطلاق لصحتك، فالعديد من الأشخاص يشعرون بالتعب من وقت لآخر، إذا وجدت أن هذا الشعور مستمر وأصبحت غير قادر على التحكم فيه، فعليك أن تضع في اعتبارك بعض أساليب الحياة التي تتبعها وتؤثر فيك، فالحصول على قدر كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي وممارسة التمرينات الرياضية هي أمور حاسمة في ما يتعلق بصحتك والنوم. وذلك نقلا عن "health line".
فوائد -الرمان

مفيد للدورة الدموية.. فوائد الرمان السحرية

الأنيميا أو فقر الدم هي أمراض عصرية تلاحق العديد من الأفراد، وبدلًا من تناول الأدوية الطبية التي قد يكون لها آثار جانبية، يمكنك استبدال بعض الفواكه والخضراوات الطبيعية بها، على سبيل المثال البعض يغفل عن الفاكهة متعددة الحبات والتي تتميز بلونها الأحمر "الرمان"، فالرمان هو صديق جيد لمن يعانون من بعض المشكلات الصحية خاصة الأنيميا، إضافة إلى فوائده المتعددة الأخرى المتمثلة في الحفاظ على صحة القلب، والمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع، والمعادن والفيتامينات التي لا تعد ولا تحصى فوائدها، وفقًا لـ"timesofindia".
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