الشوكولاتة الداكنة.. أطعمة تحميك من أشعة الشمس

الاستهلاك المستمر لزيوت الأسماك يعمل على التعزيز من مناعة البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى أنه يتميز بالعديد من الفوائد بالنسبة للمخ وصحة القلب
منذ الصغر ونحن نحب أن نذهب في الشروق لكي نرى قرص الشمس، ولكن هذا القرص المضيء عند التعرض الزائد له من المحتمل أن تصاب بضربة شمس، وقد تصل إلى حروق وسرطان في الجلد عند التعرض المباشر والمتكرر، لذا يجب الحذر جيدًا خاصة ونحن الآن في فصل الصيف الذي يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لذا يمكنك تناول بعض الأطعمة التي تقيك من الأشعة الضارة مثل عصير الصبار والأفوكادو والأسماك الدهنية، وغيرها من الأطعمة التي تعمل كواقٍ من الشمس، نقلًا عن "dailyhealthpost".
نحتاج دائمًا أن نتعرض لفيتامين D من أجل صحة العظام، وللحفاظ على صحتنا بشكل عام، فالنقص في هذا الفيتامين من المحتمل أن يجعل الجهاز المناعي لا يقوم بوظائفه بشكل سليم، وإذا كنت ترغب في استخدام واقٍ للشمس، فعليك أن تعرف أن بعض الأنواع السيئة قد تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا يجب استخدام بعض البدائل،
نحتاج دائمًا أن نتعرض لفيتامين D من أجل صحة العظام، وللحفاظ على صحتنا بشكل عام، فالنقص في هذا الفيتامين من المحتمل أن يجعل الجهاز المناعي لا يقوم بوظائفه بشكل سليم، وإذا كنت ترغب في استخدام واقٍ للشمس، فعليك أن تعرف أن بعض الأنواع السيئة قد تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا يجب استخدام بعض البدائل، فالملابس هي الخيار الوحيد لحماية بشرتك بالكامل، ولكن قد تكون غير فعالة لأنك تحرم نفسك من بعض الفيتامينات التي تحمي جسمك، ما يلي بعض من الأطعمة التي يمكن أن تتناولها وتحميك من أشعة الشمس الضارة وآثارها:
1- عصير الصبار
تحدثنا مسبقًا عن عصير الصبار وفوائده التي لا تعد ولا تحصى، إضافة إلى أنه يعمل على التهدئة من حروق الجلد والطفح الجلدي، فهذا النبات الذي يعرف بنبات الخلود منذ آلاف السنين، يستخدم باعتباره الدواء الشافي لكل شيء، بدءًا من الإمساك إلى التهاب الجلد، كما أنه يحمي الجلد من الإصابات نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة، ويحفز أيضًا من إنتاج الكولاجين، المكون الرئيسي لأنسجة الجلد، فوُجد أنه يعمل على التقليل من ظهور التجاعيد، ويحسن أيضًا من مرونة الجلد الذي يتعرض للشمس لفترة طويلة.
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2- الأفوكادو
أضف هذه الفاكهة التي تعتبر بمنزلة حامٍ للبشرة إلى الأطعمة القوية التي تساعد على الحماية من حروق الشمس، فالدهون الموجودة في الأفوكادو تقلل من الالتهابات والتلف الذي تتعرض له البشرة من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض المستمر لأشعة الشمس، إضافة إلى أن زيت الأفوكادو يعمل على التقليل من تلف الخلايا على المدى الطويل.
3- الشوكولاتة الداكنة
تحتوي على نوع من مضادات الأكسدة يسمى بالفلافونويد، وتعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على التقليل من الالتهابات من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي، إضافة إلى أن الفلافونويد يتميز بخصائص مضادة للسرطان، فمن خلال بعض التجارب والأبحاث ثبت أن الكاكاو الخام يحسن من الدورة الدموية للبشرة، ويعمل على الوقاية من فقدان الرطوبة.
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4- الأسماك الدهنية
مثل الدهون التي توجد في الأفوكادو وتحميك من الشمس، فإن الدهون المختلفة التي توجد في الأسماك (أوميجا 3) لديها نفس التأثير، فالاستهلاك المستمر لزيوت الأسماك يعمل على التعزيز من مناعة البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى أنه يتميز بالعديد من الفوائد بالنسبة للمخ وصحة القلب، كما أن أحماض "أوميجا 3" الدهنية الموجودة في الأسماك تعمل على التعزيز من الجهاز المناعي، الذي يساعد في الوقاية من التعرض لسرطان الجلد، فيمكنك بالتالي الإكثار من تناول السلمون.
5- الجريب فروت
الفواكه الحمضية غنية بفيتامين C، ومن المؤكد أنك تعلم عن أهمية هذا الفيتامين في التعزيز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث يمكنه مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا، وبعض من الأمراض الأخرى، وعندما يتعلق الأمر بالبشرة، فإن فيتامين C لديه دور حيوي وفعال يقوم به.
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