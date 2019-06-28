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السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
السيسي يلتقي ميركل
السيسي يلتقي ميركل
على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أجواء تنامي ملحوظ وظفره نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وأكد الرئيس تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.
من جانبها، ثمنت المستشارة الألمانية الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، وأشادت بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، أن الرئيس
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الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين وإفريقيا قمة مصغرة بحضور السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكل من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
الدفاع-الجوى-بتشورا (1)

الفريق علي فهمي: الدفاع الجوي المصري من أعقد المنظومات في العالم

خمسون عاما من الخبرات المتراكمة والجهد الدؤوب من حرب الاستنزاف إلى حرب أكتوبر، كللتها منظومة دفاعية تعد اليوم من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم، تلك التى تمتلكها مصر وقوتها الرابعة، التى تحتفل بعيدها التاسع والأربعين برسالة طمأنة جديدة لمصر وشعبها.
البابا-تواضروس

جدل بـ«السوشيال» لقبول البابا دعوة صالون فاطمة ناعوت

تسبب نشر الكاتبة فاطمة ناعوت، الدعوة الخاصة بالصالون الشهري الخاص بها، والذي سيكون عنوانه هذا الشهر «الوطن عند السلف الصالح»، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن ضيف هذا الشهر هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، واعترض كثيرون بسبب أن دعوة عقد اللقاء التي انتشرت لأول مرة، وموعدها في السادسة مساء غد السبت، كان مكانها هو أحد الفنادق في حي مدينة نصر، وبعد هذه الموجة من الانتقادات تغير مكان الصالون إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.
الفريق-علي-فهمي-قائد-الدفاع-الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنا سطروا صفحة مضيئة للأمة المصرية

أكد قائد قوات الدفاع الجوى، الفريق على فهمى، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل منارة تضىء المستقبل للأجيال القادمة، ويوما خالدا فى حياة الأمة المصرية، التى يحفل تاريخها بالعديد من البطولات ‏والأمجاد، التى تُجسد البذل والعطاء والتضحية والفداء وتدعو ‏إلى العزة والفخر.‏ وفى كلمة وجهها لقواته وللشعب المصرى ألقى الفريق فهمى الضوء على اكتمال حائط الصواريخ فى ذلك اليوم التاريخى، قائلا: "لقد قامت قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها فى الأول من فبراير 1968 بالتخطيط والتدريب ‏للتصدى للعدو الجوى، وبذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات وسابقوا الزمن لاستيعاب أحدث معدات العصر، وبناء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية ‏المعادية المستمرة". ‏
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الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين وإفريقيا قمة مصغرة بحضور السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى القمة الصينية الإفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعته بكل من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
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غدا.. نشاط مكثف للسيسي في قمة مجموعة العشرين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات، اليوم الخميس، للوفد الصحفي المصري، إن السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية إفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب إفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات.
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السيسي يدعو رئيس وزراء اليابان لافتتاح المتحف الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذلك التطلع لمشاركته العام القادم في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات قمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي". وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن رئيس وزراء اليابان أكد أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
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