السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة اليابان

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

السيسي يلتقي ميركل

على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أجواء تنامي ملحوظ وظفره نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وأكد الرئيس تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.

من جانبها، ثمنت المستشارة الألمانية الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، وأشادت بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، أن الرئيس