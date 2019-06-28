مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

تحرير:محمد جمال ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

منتخب المغرب

أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.

وجاءت التشكيلة التي اختارها رينارد كالتالي: في حراسة المرمى : ياسين بونو. في خط الدفاع : مهدي بن عطية – رومان سايس – نبيل درار – اشرف حكيمي. في خط الوسط : يوسف بن ناصر –يونس بلهندة – نور الدين أمرابط – مبارك بوصوفة – حكيم زياش. في خط الهجوم : يوسف النصيري. وجاءت