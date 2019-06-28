رياضة

مفاجآت فى تشكيلة المغرب لمواجهة كوت ديفوار

تحرير:محمد جمال ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
أعلن هيرفى رينارد المدير الفنى الفرنسي للمنتخب المغربي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، بقيادة المدير الفنى إبراهيم كامارا، والتى تقام على استاد السلام فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة أمم إفريقيا والتى تستضيفها مصر بنسختها الـ32 وبمشاركة 24 منتخبًا . وتفوقت المغرب على ناميبيا بهدف دون مقابل، فيما فازت كوت ديفوار على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الرابعة.
وجاءت التشكيلة التي اختارها رينارد كالتالي: في حراسة المرمى : ياسين بونو. في خط الدفاع : مهدي بن عطية – رومان سايس – نبيل درار – اشرف حكيمي. في خط الوسط : يوسف بن ناصر –يونس بلهندة – نور الدين أمرابط – مبارك بوصوفة – حكيم زياش. في خط الهجوم : يوسف النصيري. وجاءت
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محمد-صلاح‎

«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
تونس

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح بطل أزمة جديدة لاتحاد الكرة

في فضيحة جديدة، لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر الحساب الرسمي للجبلاية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا، أكد خلاله أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للجبلاية على فيسبوك، تصريحات لنجوم المنتخب الوطني (محمد صلاح - أحمد حجازي - أحمد المحمدي - علي غزال)، دافعوا خلالها عن زميهلم، عمرو وردة، بعد أن قرر مجلس الجبلاية التراجع عن استبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، المقام لخوض غمار كأس الأمم 2019.
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المغرب وناميبيا (15)

المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
كوت ديفوار (3)

مدرب كوت ديفوار: نجحنا في المهمة وهكذا نستعد للمغرب

قال إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن لاعبيه كانوا بإمكانهم تحقيق فوز عريض على منتخب جنوب إفريقيا، لكنهم لم يستغلو الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق الفوز بالتأكيد؛ لأنه كان الطرف الأفضل. تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
مهدي-بن-عطية-بقميص-المنتخب-المغربي

مهدى بن عطية يقاطع المؤتمر الصحفى لمنتخب بلاده

قاطع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربى، المؤتمر الصحفي لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي للحديث عن مباراة ناميبيا، ولم يظهر بن عطية في المؤتمر الصحفي رغم أنه قائد منتخب بلاده، ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن حضور المؤتمر قبل المباريات يكون مهمة المدير الفني وقائد الفريق، واعتذر بن عطية عن عدم الحضور وحضر بدلا منه اللاعب يوسف بن ناصر، ويأتى ذلك بعد الانتقادت التى وجهت له من قبل الصحف المغربية التى طالت أداءه، وترتب عليه اتخاذه قرار مقاطعة الصحافة المغربية.
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