كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

تونس

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.

المنتخب التونسي قدم أداءً باهتا ولم يستطع لاعبوه تهديد مرمى منتخب مالي من خلال أي فرص حقيقية، لكي يستفيد منها مهاجموه وهبي خزري أو ياسين الخنيسي، ووضح أن التشكيلة التي اختارها الآن جيريس المدير الفني الفرنسي أقل كثيراً من حيث الإمكانيات مقارنة بطموح التوانسة الذين كانوا يأملون في الوصول إلى أبعد نقطة

المنتخب التونسي قدم أداءً باهتا ولم يستطع لاعبوه تهديد مرمى منتخب مالي من خلال أي فرص حقيقية، لكي يستفيد منها مهاجموه وهبي خزري أو ياسين الخنيسي، ووضح أن التشكيلة التي اختارها الآن جيريس المدير الفني الفرنسي أقل كثيراً من حيث الإمكانيات مقارنة بطموح التوانسة الذين كانوا يأملون في الوصول إلى أبعد نقطة في هذه البطولة.

المنتخب المالي قدم عرضاً جيداً ولعب مباراة دفاعية في أغلب أوقاتها ونجح في خطف الهدف من ضربة ركنية أخطأ في تقديرها حارس مرمى المنتخب التونسي، ولم تفلح محاولات لاعبي تونس في الوصول إلى مرمى مالي باستثناء هدف التعادل الذي أحرزه وهبي خزري، و حتى بعد التغييرات التي أجراها جيريس بالدفع بشواط والمساكني وأيمن محمد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.



