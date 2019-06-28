رياضة

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
تونس
تونس
واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
المنتخب التونسي قدم أداءً باهتا ولم يستطع لاعبوه تهديد مرمى منتخب مالي من خلال أي فرص حقيقية، لكي يستفيد منها مهاجموه وهبي خزري أو ياسين الخنيسي، ووضح أن التشكيلة التي اختارها الآن جيريس المدير الفني الفرنسي أقل كثيراً من حيث الإمكانيات مقارنة بطموح التوانسة الذين كانوا يأملون في الوصول إلى أبعد نقطة
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«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

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المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

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