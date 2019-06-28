أزمة عودة عمرو وردة تتصدر تريند تويتر بـ 3 هاشتاجات

عودة عمرو وردة لمنتخب مصر بعد فضيحة أخلاقية أثارت غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي وصل إلى الهجوم على محمد صلاح واللاعبين الذين دعموا عودة اللاعب

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

عمرو وردة

ثورة غضب انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قرار اتحاد الكرة المصري بالعفو عن عمرو وردة لمعسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل عدد من نجوم المنتخب الوطني، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وباهر المحمدي، وأعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، واعترضوا على قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

عودة اللاعب ساهمت في ثورة غضب عارمة من جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجوما عنيفًا على نجوم المنتخب ودشنوا هاشتاج منتخب "المتحرشين" بالإضافة إلى إطلاق هاشتاج آخر تصدر موقع "تويتر" هو" # محمد صلاح يساند متحرش جنسي" ، وتعرض بسببه نجم المنتخب لهجومًا عنيفًا هو ونجوم المنتخب في ظل دعمهم