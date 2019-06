أزمة عودة عمرو وردة تتصدر تريند تويتر بـ 3 هاشتاجات

عودة اللاعب ساهمت في ثورة غضب عارمة من جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجوما عنيفًا على نجوم المنتخب ودشنوا هاشتاج منتخب "المتحرشين" بالإضافة إلى إطلاق هاشتاج آخر تصدر موقع "تويتر" هو" # محمد صلاح يساند متحرش جنسي" ، وتعرض بسببه نجم المنتخب لهجومًا عنيفًا هو ونجوم المنتخب في ظل دعمهم وضغطهم من أجل العفو عن عمرو وردة، ليتم التراجع عن القرار وإعطائه فرصة أخرى.

الهجوم العنيف لم ينل أعضاء اتحاد الكرة المصري الذين اتخذوا قرار العفو عن اللاعب بل ناله لاعبو المنتخب محمد صلاح وأحمد المحمدي وأحمد حجازي على وجه التحديد، والتأكيد على أنهم اخترقوا المبادئ المتعارف عليها وضربوا بالأخلاق والقيم عرض الحائط، وأنهوا على اللقب الذي كان متعارف به منتخب مصر ويسمى بمنتخب الساجدين إلى وصفه بمنتخب المتحرشين.

الهاشتاج الأول الذي تصدر موقع تويتر هو منتخب المتحرشين وجاء نص التعليقات عليه من خلال المتابعين على النحو التالي:

الهاشتاج الثاني كان بطله محمد صلاح الذي تعرض لهجوم شديد هو الآخر حيث دشن له متابعو تويتر هاشتاج خاص به بالإنجليزية "Salah Supports Sexual Harassment" أي صلاح يدعم متحرش جنسي.

تعليقات المتفاعلين على الهاشتاج كلها تم توجيهها إلى محمد صلاح بشكل أكبر من خلال طرح العديد من الأسئلة وهو كيف يساند لاعب عالمي ومثقف مثله لاعبًا متحرشًا جنسيًا،وجاءت التعليقات على النحو التالي

Dear salah,

When your sister or mother is harassed in the street,Please give the harasser a second chance??#SalahSupportsSexualHarassment