رياضة

أزمة عودة عمرو وردة تتصدر تريند تويتر بـ 3 هاشتاجات

عودة عمرو وردة لمنتخب مصر بعد فضيحة أخلاقية أثارت غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي وصل إلى الهجوم على محمد صلاح واللاعبين الذين دعموا عودة اللاعب
تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
عمرو وردة
عمرو وردة
ثورة غضب انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قرار اتحاد الكرة المصري بالعفو عن عمرو وردة لمعسكر الفراعنة المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل عدد من نجوم المنتخب الوطني، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، وأحمد حجازي وباهر المحمدي، وأعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، واعترضوا على قرار استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
عودة اللاعب ساهمت في ثورة غضب عارمة من جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجوما عنيفًا على نجوم المنتخب ودشنوا هاشتاج منتخب "المتحرشين" بالإضافة إلى إطلاق هاشتاج آخر تصدر موقع "تويتر" هو" # محمد صلاح يساند متحرش جنسي" ، وتعرض بسببه نجم المنتخب لهجومًا عنيفًا هو ونجوم المنتخب في ظل دعمهم
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كان 2019.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16

ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.
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إصابة "جنش" في مران المنتخب ونقله إلى المستشفى

علمت "التحرير"، أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر، تعرض للإصابة خلال المران الجماعي للفراعنة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد.
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مدرب تونس يسخر من المطالبة بمشاركة فرجاني ساسي

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس السبب حول عدم مشاركة فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب بلاده في مباراة نسور قرطاج اليوم الجمعة، أمام نظيره المالي في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث قال المدير الفني الفرنسي "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب بمنتخب تونس، يلعب في الدوري المصري، لأن في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب تنادي الجماهير على اسمه في المدرجات".
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شاهد سيلفي محمد صلاح وطارق حامد في المنتخب « صورة »

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رفقة طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، على هامش تدريبات الثنائي في صالة الجيمانزيوم، بمعسكر الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وحقق المنتخب الوطني فوزا معنويا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية،.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
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منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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