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إليسا تكشف حقيقة انفصالها عن شركة روتانا

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
إليسا
إليسا
خرجت الفنانة اللبنانية إليسا، لتنفى ما تردد مؤخرًا عن انفصالها بشكل نهائي عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كنت واضحة بكلامي عن روتانا وقلت إنو هيدا آخر ألبوم بهالعقد مع الشركة، بس مش معناتا انفصلت عنها، وأكيد الأولوية إلها إذا بدي جدد لأنو هيدي شركتي، ونقطة عالسطر"، وقام المسؤول عن الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" بالرد على تغريدة إليسا، وكتب: "روتانا بيتك وبيت النجوم وحققنا نجاحات مدوية"، وسط ترحيب عدد من الجمهور بما قالته إليسا.
وكانت إليسا قد تحدثت عن علاقتها بشركة روتانا في مؤتمر صحفي أقيم على هامش مهرجان موازين، وقالت" هذا العام سيشهد آخر تعاون بيني وبين روتانا، الشراكة مع تطبيق Deezer لا تناسبني، وأسعى للاتفاق مع سالم الهندي لأن روتانا هي الأولوية عندي حتى الآن"، وفسر البعض كلامها بأنه إعلان للانفصال. يذكر أن إليسا طمأنت
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رانيا يوسف

رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.
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ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها بهذه الصور

احتفلت الفنانة ليلى علوى بتخرج ابنها "خالد" واستعداده للالتحاق بالجامعة، ونشرت صورا لهما من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر جمعة مباركة". وحرصت بعض الفنانات على تهنئة ليلى ومشاركتها فرحتها، فكتبت صابرين: "ألف مبروك يا لولا مبروك يا حبيبي يا خالد وعقبال الجامعة يارب، ويا لولا ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه"، وعلقت جومانا مراد: "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه".
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توسعات «نتفليكس» فى الشرق الأوسط تفتح النار عليها

أزمة جديدة واجهت شبكة «نتفليكس» الرقمية، خلال الأيام الماضية بعد أن عرضت المسلسل الأردنى «جن»، الذى يعد أول مشروعاتها فى الشرق الأوسط، حيث وجهت لها اتهامات من قبل الشعب الأردنى بمحاولة تشويه صورة العرب، بسبب المشاهد الإباحية التى تضمنتها الحلقة الأولى، وخرج الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبه من الصورة السلبية التى تقدمها نتفليكس عن الشعب الأردنى وتسىء إليهم وإلى الدول العربية بشكل عام، وتحاول توصيل صورة عن الشرق الأوسط مغلوطة لمشتركيها، والذين وصل عددهم بالملايين بجميع أنحاء العالم.
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كندة-علوش (1)

فنانون عن أحداث تونس: «الحزن كتير.. والإرهاب بشع»

عدد من نجوم العالم العربي تضامنوا مع الشعب التونسي، وأعربوا عن أسفهم بشأن وقوع تفجيرين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، إصابة 9 أشخاص ومقتل رجل أمن في انفجار شارع شارل ديجول على أثر تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة. وبحسب قناة "العربية" فإن انفجارا انتحاريا ثانيا وقع في "الحبيب بورقيبة" بعد دقائق من الإعلان عن انفجار انتحاري في نفس الشارع المزدحم، والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات بالعاصمة التونسية، ونقلت عن مصادر أن الحادث وقع على بُعد 100 متر من مقر السفارة الفرنسية.
شريف-مدكور (2)

شريف مدكور: لا أسلم على الناس بسبب مرضي (فيديو)

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول مرض السرطان الذي يقاومه حاليا، موضحًا أنه يخضع إلى جلسات علاج مرهقة بشكل مستمر. وقال "مدكور" في حلقة اليوم الإثنين، من برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، "أشعر بالتعب قليلا، وأحصل على جلسة الكيماوي بشكل دوري، لكن أمارس حياتي الطبيعية، ونزولي إلى العمل يشعرني بالارتياح". وذكر الإعلامي، أنه لم يستوعب صدمة الناس حينما أعلن خبر مرضه، حيث تفاجأ الجميع بالنبأ، خاصة أنه أكمل الحلقة بشكل عادي.
محمود-العسيلى

محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
ميريام-فارس

مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
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