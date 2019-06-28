إليسا تكشف حقيقة انفصالها عن شركة روتانا

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

إليسا

خرجت الفنانة اللبنانية إليسا، لتنفى ما تردد مؤخرًا عن انفصالها بشكل نهائي عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كنت واضحة بكلامي عن روتانا وقلت إنو هيدا آخر ألبوم بهالعقد مع الشركة، بس مش معناتا انفصلت عنها، وأكيد الأولوية إلها إذا بدي جدد لأنو هيدي شركتي، ونقطة عالسطر"، وقام المسؤول عن الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" بالرد على تغريدة إليسا، وكتب: "روتانا بيتك وبيت النجوم وحققنا نجاحات مدوية"، وسط ترحيب عدد من الجمهور بما قالته إليسا.

وكانت إليسا قد تحدثت عن علاقتها بشركة روتانا في مؤتمر صحفي أقيم على هامش مهرجان موازين، وقالت" هذا العام سيشهد آخر تعاون بيني وبين روتانا، الشراكة مع تطبيق Deezer لا تناسبني، وأسعى للاتفاق مع سالم الهندي لأن روتانا هي الأولوية عندي حتى الآن"، وفسر البعض كلامها بأنه إعلان للانفصال. يذكر أن إليسا طمأنت