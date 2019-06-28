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بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

تحرير:كريم محجوب ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
وفي السياق ذاته، لفت "عواض" النظر، إلى توجيهات وزيرة الثقافة الخاصة بمواصلة الجهد لعودة القصر إلى تألقه السابق مع استحداث أنشطة وفعاليات تناسب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن برنامج التشغيل يضم فعاليات تقام بمشاركة نخبة من نجوم وصناع ونقاد السينما، وأن الانطلاقة جاءت بأسبوع لأفلام مخرج الروائع حسن الإمام. اقرأ
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مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض. وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:
محمد عفيفي مطر

محمد عفيفي مطر|الشاعر المنسي الذي أبدع داخل الزنزانة

محمد عفيفي مطر.. كان وشعره متطابقين إلى درجة كبيرة. كلاهما ينبثق من الأرض ويغوص في طمْيها، وكان كلاهما يتوجّه بعمقٍ ولوعة، إلى سماء من المعاني الرفيعة، والحنين الدافئ المعذّب إلى المطلق والقصيّ والمترفّع عن مرذول القول، ولم يكن الحاجز صلدا بين حياته الشخصية المتعينة ومادة شعره، فقد كان الحضور الواقعي كبيرا لعناصر ماثلة منحياته: كان فلاحا بأشد المعاني واقعية وبأكثرها رمزية أيضا.. مطر يعد من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وقد تنوّعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر.
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الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".
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المخرج-عادل-حسان (3)

الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".
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القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.
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عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
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