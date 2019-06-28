بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

تحرير:كريم محجوب ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.

وفي السياق ذاته، لفت "عواض" النظر، إلى توجيهات وزيرة الثقافة الخاصة بمواصلة الجهد لعودة القصر إلى تألقه السابق مع استحداث أنشطة وفعاليات تناسب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن برنامج التشغيل يضم فعاليات تقام بمشاركة نخبة من نجوم وصناع ونقاد السينما، وأن الانطلاقة جاءت بأسبوع لأفلام مخرج الروائع حسن الإمام. اقرأ