«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تحرير:محمد جمال ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

محمد صلاح

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».

ونشر صلاح تغريدة أخرى قال فيها: «يجب أن نعطي الإنسان فرصة ثانية مع نصحه وإرشاده وليس شنقه». وعنونت بى بى سى تقريرا ينتقد دفاع صلاح عن وردة وجاء فيه :"صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش"، وجاء فى التقرير:"أن الجماهير شنت هجوما على صلاح، بعد التغريدة التي طلب فيها إعطاء عمرو وردة فرصة ثانية". وأضافت