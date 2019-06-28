رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

رانيا يوسف

دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت رانيا، على الصورة: "سؤال للسادة المحامين، فستاني خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا، ليه الكيل بمكيالين". وهاجم أيضا المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل