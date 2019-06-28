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رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.
وكتبت رانيا، على الصورة: "سؤال للسادة المحامين، فستاني خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا، ليه الكيل بمكيالين". وهاجم أيضا المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل
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ليلى-علوى-(2)

ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها بهذه الصور

احتفلت الفنانة ليلى علوى بتخرج ابنها "خالد" واستعداده للالتحاق بالجامعة، ونشرت صورا لهما من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر جمعة مباركة". وحرصت بعض الفنانات على تهنئة ليلى ومشاركتها فرحتها، فكتبت صابرين: "ألف مبروك يا لولا مبروك يا حبيبي يا خالد وعقبال الجامعة يارب، ويا لولا ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه"، وعلقت جومانا مراد: "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه".
مسلسل-جن-الاردنى

توسعات «نتفليكس» فى الشرق الأوسط تفتح النار عليها

أزمة جديدة واجهت شبكة «نتفليكس» الرقمية، خلال الأيام الماضية بعد أن عرضت المسلسل الأردنى «جن»، الذى يعد أول مشروعاتها فى الشرق الأوسط، حيث وجهت لها اتهامات من قبل الشعب الأردنى بمحاولة تشويه صورة العرب، بسبب المشاهد الإباحية التى تضمنتها الحلقة الأولى، وخرج الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبه من الصورة السلبية التى تقدمها نتفليكس عن الشعب الأردنى وتسىء إليهم وإلى الدول العربية بشكل عام، وتحاول توصيل صورة عن الشرق الأوسط مغلوطة لمشتركيها، والذين وصل عددهم بالملايين بجميع أنحاء العالم.
ريهام-حجاج

ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
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المؤلف-محمد-دياب (1)

محمد دياب: كل اللي دافع عن وردة هيتعاقب على التحرش في أوروبا

هاجم المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب بعد أن استبعد إثر تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل من دعم وردة، وطالب بمقاطعة المنتخب، إذ كتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
المؤلف-محمد-دياب (2)

محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

قرر المؤلف محمد دياب تحويل أزمة اللاعب عمرو وردة نجم وسط المنتخب الوطني، إلى جزء ثان من فيلم "678" عقب قرار عودة اللاعب لصفوف المنتخب، بعد استبعاده مؤخرا بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، وكتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
ريهام-حجاج

ريهام حجاج ترد مجددا على اتهامها بخطف طليق ياسمين

تواجدت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها المنتج محمد حلاوة، في استاد القاهرة لمساندة المنتخب المصري، خلال ثاني مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين دون رد. ونشرت "ريهام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتها مع "حلاوة"، وكتبت "شكرًا محمدي وصلاح.. الكأس لمصر إن شاء الله"، لكن سريعًا ما جاء عدد من التعليقات السلبية، التي اتهمتها ببناء حياتها على حساب تعاسة الآخرين؛ لأنها تزوجت طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
هايدى-كرم (2)

فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".
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