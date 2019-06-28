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انقلاب أمهرة الفاشل يهز إثيوبيا.. اعتقالات وتغييرات بالجيش والمخابرات

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
أبي أحمد
أبي أحمد
سلسلة من التغييرات أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على مستوى القيادات في الجيش والمخابرات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في أمهرة، إذ قرر اليوم الجمعة، تعيين مدير جهاز الاستخبارات الجنرال آد محمد، في منصب قائد الجيش، خلفا للجنرال الراحل سعري مكنن، الذي تعرض للاغتيال أثناء محاولة الانقلاب، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة أيضا، تصعيد دملاش جبر ميكائيل لتولي منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات في البلاد خلفا للجنرال آدم الذي أصبح رئيسا لهيئة أركان الجيش، كما أصدر أمرا بتعيين الجنرال مولا هيلي ماريام قائدا للقوات البرية بالجيش الإثيوبي.
وشهدت إثيوبيا السبت الماضي، محاولة انقلاب فاشلة في أمهرة، رفعت معها حالة التأهب القصوى، بعد هجمات في العاصمة أديس أبابا وأمهرة شمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس أركان الجيش سعري مكنن، وجنرال متقاعد و3 مسؤولين إقليميين كبار. وأوقفت السلطات الأمنية أمس، أكثر من 250 شخصا، وأعلن ديسالن تشين رئيس حزب يروج
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الصين-تطلق-قطار-فائق-السرعة (1)

أكثر راحة وأقل اهتزازًا.. قطار صيني أسرع من الطائرة

كشفت الصين، مؤخرا، عن مشروع لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي. وحسب ما نقل موقع "إيجا تايمز"، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية "التعليق المغناطيسي"، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف. وأضاف المصدر أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحل المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكلة الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية، حسب "سكاي نيوز عربية".
جيرمي هانت وبوريس جونسون

توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
أكرم-إمام-أوغلو

قاهر مرشح أردوغان بانتخابات إسطنبول يتسلم مهام منصبه (فيديو)

تسلم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مهامه رسميا، اليوم الخميس، في احتفال ببلدية المدينة، وبحضور عدد كبير من مناصريه، بحسب "سكاي نيوز". وأظهرت الصور الأولى تسلم المرشح عن حزب الشعب الجمهوري لوثيقة بلدية إسطنبول الكبرى، ليستلم رسميا رئاسة البلدية، بعد انتصاره بالانتخابات المعادة هذا الأسبوع. وأظهرت نتائج انتخابات الأحد، فوزا كبيرا لإمام أوغلو (49 عاما) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.
الشرطة-الفرنسية (3)

المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
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سامح-شكري (1)

مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان

قدمت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبا، تعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات. وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الإثنين، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: مقتل منفذ محاولة الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، اليوم الإثنين، عن مقتل العسكري المتهم بالتخطيط للانقلاب الفاشل في ولاية أمهرة على يد القوات الأمنية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وتوفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
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وفاة مدعي أمهرة العام متأثرا بجراحه نتيجة الانقلاب

توفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أمس الأحد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم، قائلا إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين، لتنفيذ الهجوم.
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إثيوبيا.. رئيس الأركان قُتل في منزله بـ«رصاص الحارس»

نقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، إن "رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيرى ميكونين، قُتل في منزله بعد أن أطلق عليه حارسه النار". ونقلت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر"، عن رئيس الوزراء أبي أحمد، إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم. وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي ، ورئيس إقليم أمهرة أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما بالإضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة.
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