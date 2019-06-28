انقلاب أمهرة الفاشل يهز إثيوبيا.. اعتقالات وتغييرات بالجيش والمخابرات

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

أبي أحمد

سلسلة من التغييرات أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على مستوى القيادات في الجيش والمخابرات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في أمهرة، إذ قرر اليوم الجمعة، تعيين مدير جهاز الاستخبارات الجنرال آد محمد، في منصب قائد الجيش، خلفا للجنرال الراحل سعري مكنن، الذي تعرض للاغتيال أثناء محاولة الانقلاب، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة أيضا، تصعيد دملاش جبر ميكائيل لتولي منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات في البلاد خلفا للجنرال آدم الذي أصبح رئيسا لهيئة أركان الجيش، كما أصدر أمرا بتعيين الجنرال مولا هيلي ماريام قائدا للقوات البرية بالجيش الإثيوبي.

وشهدت إثيوبيا السبت الماضي، محاولة انقلاب فاشلة في أمهرة، رفعت معها حالة التأهب القصوى، بعد هجمات في العاصمة أديس أبابا وأمهرة شمال البلاد، أسفرت عن مقتل رئيس أركان الجيش سعري مكنن، وجنرال متقاعد و3 مسؤولين إقليميين كبار. وأوقفت السلطات الأمنية أمس، أكثر من 250 شخصا، وأعلن ديسالن تشين رئيس حزب يروج