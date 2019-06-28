تعرف على عقوبة محامي بنها بعد تصويره غرف نوم السيدات بطائرة

الأهالى شاهدوا طائرة بها كاميرا تتوقف أمام الشبابيك فى الليل وبضبطها تبين أن بداخلها كاميرا.. والمتهم: كنت بجربها ومفيهاش ذاكرة من الأساس.. وعبادة: الحبس بالمادة 309

تحرير:يونس محمد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة بنها في محافظة القليبوبية، عقب ضبط طائرة بها كاميرا تستخدم فى تصوير السيدات وهن نائمات ليلا عن طريق اقترابها من الشبابيك والبلكونات الخاصة، إذ استغل صاحبها ظروف ارتفاع درجات الحرارة واستمرار فتح الشبابيك أثناء النوم، وتبين للمواطنين أن وراء تلك الواقعة محام يبلغ من العمر 30 سنة، وهو من سكان المنطقة، وبانتقال ضباط مباحث القسم القى القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة وعقب التحقيق معه، أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.

بيصورنا وإحنا نايمين كانت عقارب الساعة تقترب من الثانية عشرة من منتصف الليل، عندما تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، يفيد بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبين أن محامٍ يقوم باستخدامها

بيصورنا وإحنا نايمين

كانت عقارب الساعة تقترب من الثانية عشرة من منتصف الليل، عندما تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، يفيد بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبين أن محامٍ يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 سنة، وتم ضبطه وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال "البلكونات والشبابيك"، وتم التحفظ على الطائرة.

ساعات قليلة وقامت الأجهزة الأمنية بعرض المتهم على النيابة، وعقب انتهاء التحقيقات معه قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، وكشفت مصادر مطلعة، أن المتهم نفي كافة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد في دفاعه عن نفسه، أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا، التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرا إلى أنها تخص أحد العاملين معه، وكان يلعب بها، وسقطت في الشارع وتجمع المواطنون، فنزل لحل المشكلة، فاتهمه الأهالي بأنها ملكه، وأنه كان يتجسس بها على السيدات، فيما طلبت النيابة من أجهزة الأمن تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة المنتظرة

عن العقوبة القانونية للمتهم فى القضية، قال هاني عبادة المحامي، إن تصوير الأشخاص دون إذن منهم يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

وأشار عبادة، إلى أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص أو عام، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، من بينها أن يكون أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه، محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، والتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه، صورة شخص فى مكان خاص.

كما أوضح المحامي أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصل عليهما بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

واختتم المحامي تصريحاته لـ"التحرير"، قائلاً: "على فكرة دول بس عقوبة إن التصوير دون إذن الأشخاص، ولكن هناك عقوبة أخرى وهى إذا انتشرت الفيديوهات أو الصور الخاصة بالسيدات بين عامة الناس مما يهدد استقرار المجتمع، وهنا المفترض تقوم وزارة الداخلية بتتبع مصدر تلك الصور أو أول من قام بنشرها والتقاطها، وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه، وهذه تهمة أخرى بخلاف التصوير دون إذن، وهو نشر الرذيلة والفتنة فى المجتمع".