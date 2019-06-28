جريمة

تعرف على عقوبة محامي بنها بعد تصويره غرف نوم السيدات بطائرة

الأهالى شاهدوا طائرة بها كاميرا تتوقف أمام الشبابيك فى الليل وبضبطها تبين أن بداخلها كاميرا.. والمتهم: كنت بجربها ومفيهاش ذاكرة من الأساس.. وعبادة: الحبس بالمادة 309
تحرير:يونس محمد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
طائرة - أرشيفية
طائرة - أرشيفية
سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة بنها في محافظة القليبوبية، عقب ضبط طائرة بها كاميرا تستخدم فى تصوير السيدات وهن نائمات ليلا عن طريق اقترابها من الشبابيك والبلكونات الخاصة، إذ استغل صاحبها ظروف ارتفاع درجات الحرارة واستمرار فتح الشبابيك أثناء النوم، وتبين للمواطنين أن وراء تلك الواقعة محام يبلغ من العمر 30 سنة، وهو من سكان المنطقة، وبانتقال ضباط مباحث القسم القى القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة وعقب التحقيق معه، أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
بيصورنا وإحنا نايمين كانت عقارب الساعة تقترب من الثانية عشرة من منتصف الليل، عندما تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، يفيد بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبين أن محامٍ يقوم باستخدامها
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سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
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مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
جثة

مقتل فلاح بضربة فأس بسبب خلاف على قطعة أرض بالمنصورة

لقي فلاح مصرعه بضربة فأس هشمت رأسه، من قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما أصيب شقيقه بكسور في ذراعه اليسرى وكدمات، بسبب خلافات بينهما وبين آخرين على ملكية قطعة أرض، بدأت بمشادة بين الطرفين، ثم تطورت إلى اشتباكات قاتلة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير أمن الدقهلية، بورود بلاغ بوصول "محمد. ع. ب"، 33 عاما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، وآخر مصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي.
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طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

تحرش واحتكاك.. أحدث أساليب «عصابات النساء» في السرقة

اختلف أسلوب السرقات وتطورت الجريمة لدى الجنس الناعم وكان الحل الأمثل للعصابات النسائية هو عدم استخدام العنف والعمل بمفردهن دون الاحتياج لرجال فى عملياتهن، ومن هنا تم استغلال قيم ومبادئ المجتمع المصري فى تسهيل جرائمهن، فهناك عصابات اختارت شعار "التحرش هو الحل" وهو الأسلوب الأسهل ويعتمد على مفاجأة الضحية بالصياح عند الاقتراب منه ومن هنا يتعرض لصدمة ولا يفهم ماذا يحدث وخوفا من معاقبة المواطنين بالشارع الرافضين للتحرش بالسيدات ينفذ الضحية ما تطلبه العصابة النسائية.. هكذا سرد لنا مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أحدث أساليب السرقات.
حريق-دمياط (3)

6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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أمن القاهرة يحل طلاسم 3 وقائع سرقة في يوم

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