هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

هاني شاكر

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه. وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر. كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح

وأضاف أنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها مؤكدا أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي، خاصة وأن أحوال النقابة كانت قد وصلت لمستوى "النشاز" وتدهور الأداء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق ما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية، حيث وصل إجمالي الودائع 24 مليون