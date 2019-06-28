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هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

تحرير:التحرير ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
هاني شاكر
هاني شاكر
قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه. وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثيرا من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر. كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وأنه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح
وأضاف أنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها مؤكدا أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي، خاصة وأن أحوال النقابة كانت قد وصلت لمستوى "النشاز" وتدهور الأداء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق ما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية، حيث وصل إجمالي الودائع 24 مليون
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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مصطفى قمر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد (فيديو)

روج الفنان مصطفى قمر لألبومه الجديد عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام" ونشر مقطع فيديو له من الأستوديو وهو يغني مع العازف مقطعا صغيرا من الأغنية يقول: "ونسيتني خلاص"، ويبدو أنه اسم الأغنية التى يحضرها وستكون ضمن الألبوم، وعلق على الفيديو وكتب: "استنوا الألبوم وكل 3 أيام هسمعكم جزء من أغنية، أنا مجهزلكم 12 تراك بإذن الله مش حتعرفوا تفوتوا تراك والبوست الجاي بإذن الله حقولكم حينزل يوم إيه في شهر 8"، وحقق المقطع تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة "قمر" للساحة، وطرحه ألبوما قريبا.
محمد رمضان

شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
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أحمد السعدني ينتقد هاني شاكر: «إحنا زي القرع»

علق الفنان أحمد صلاح السعدني، على آخر محطات أزمة تصريحات المطربة ميريام فارس، بعد أن أعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، قبوله اعتذارها عن تصريحاتها المسيئة إلى مصر. وانتقد السعدني موقف "شاكر"، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟". وتابع: "لماذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين ولا احنا زي القرع؟! نرجو التوضيح"، في إشارة منه إلى أزمة تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي حققت معها نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة إلى مصر.
ميريام-فارس

مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
هاني-شاكر

هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".
هاني-شاكر

هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة ابنته بهذه الطريقة

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاة ابنته التى رحلت عن عالمنا منذ 8 سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان، ونشر صورة معها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: "اليوم الذكرى الثامنة لوفاة دينا هاني شاكر.. اللَّهُمَّ اغفر لها وارحمها وعافِها واعفُ عنها وأكرم نزُلَها ووسِّعْ مُدخَلَها.. اللهُم إنها صبرت على البلاء فلم تجزع فامنحها درجة الصّابرين الذين يوفّون أجورهم بغير حساب"، وقام عدد من الفنانين والإعلاميين بمواساته منهم الإعلامية بوسي شلبي.
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