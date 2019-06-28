مدرب تونس يسخر من المطالبة بمشاركة فرجاني ساسي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

ساسي

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس السبب حول عدم مشاركة فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب بلاده في مباراة نسور قرطاج اليوم الجمعة، أمام نظيره المالي في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث قال المدير الفني الفرنسي "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب بمنتخب تونس، يلعب في الدوري المصري، لأن في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب تنادي الجماهير على اسمه في المدرجات".

وأكد آلان جيريس أن فرجاني ساسي عائد من إصابة ويحتاج إلى تأهيل من أجل استعادة مستواه المعهود لدى الجميع، مشيرًا أنه راض تمامًا عن نتيجة مباراة اليوم بسبب عدم تعرضهم للخسارة لكنه سيعمل من أجل الفوز في المباراة المقبلة أمام موريتانيا. وتابع جيريس: "منتخب مالي قدم أداءً جيدًا، وأتوقع له النجاح في المستقبل،