هل طلب كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك؟ الجبلاية ترد

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

محمود عبدالمنعم كهربا

في تطور جديد للأحداث المتلاحقة حول أزمة محمود "كهربا" لاعب الزمالك، نفى وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن تقديم اللاعب شكوى للمطالبة بفسخ عقده مع ناديه، حيث قال العطار في تصريحات خاصة "للتحرير"، إن عقد كهربا ممتد مع الزمالك عامين واللاعب لم يقدم أي شكوى كما تردد. وترددت أنباء أمس الخميس عن توقيع محمود عبدالمنعم كهربا للنادي الأهلي وهو ما نفاه وكيله اللاعب وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه الحالي.

وشهدت الأيام السابقة ازمة بين كهربا ونادي الزمالك بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات. في الوقت