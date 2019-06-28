رياضة

هل طلب كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك؟ الجبلاية ترد

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم كهربا
في تطور جديد للأحداث المتلاحقة حول أزمة محمود "كهربا" لاعب الزمالك، نفى وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن تقديم اللاعب شكوى للمطالبة بفسخ عقده مع ناديه، حيث قال العطار في تصريحات خاصة "للتحرير"، إن عقد كهربا ممتد مع الزمالك عامين واللاعب لم يقدم أي شكوى كما تردد. وترددت أنباء أمس الخميس عن توقيع محمود عبدالمنعم كهربا للنادي الأهلي وهو ما نفاه وكيله اللاعب وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه الحالي.
وشهدت الأيام السابقة ازمة بين كهربا ونادي الزمالك بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات. في الوقت
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الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

الأرجنتين تهزم فنزويلا وتواجه البرازيل بكوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره الفنزويلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الماراكانا، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من الكوبا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المُقبل، سجل هدفي منتخب التانجو لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 10 ولو سيلسو في الدقيقة 74. راقصو التانجو بدأوا المباراة بشكل مختلف عن أي مباراة لهم في بطولة الكوبا، والأزمة التي كانوا يعانون منها في وسط الملعب وفقدان الكرة بشكل سريع تم معالجتها من جانب سكالوني، الأمر الذي منحهم الأفضلية طوال عمر اللقاء.
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اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
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مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".
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ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
عامر حسين

عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".
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جدول ترتيب الدوري المصري والمباريات المتبقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
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