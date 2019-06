زيمبابوي تكشف حقيقة انسحاب منتخبها من كان 2019

زيمبابوي

نفى اتحاد الكرة الزيمبابوي ماتردد حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل، بعد أن أشيعت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.

وذكر اتحاد الكرة الزيمبابوي، في بيان اليوم الجمعة - أن المنتخب لن ينسحب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا صحة لم يتردد في هذا الشأن. ZIFA would like to inform members of the football fraternity that Zimbabwe is not withdrawing from the 2019 Egypt Total Africa Cup of Nations @CAF_Online