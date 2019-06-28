رياضة

زيمبابوي تكشف حقيقة انسحاب منتخبها من كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
زيمبابوي
زيمبابوي
نفى اتحاد الكرة الزيمبابوي ماتردد حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل، بعد أن أشيعت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.
وذكر اتحاد الكرة الزيمبابوي، في بيان اليوم الجمعة - أن المنتخب لن ينسحب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا صحة لم يتردد في هذا الشأن.   ZIFA would like to inform members of the football fraternity that Zimbabwe is not withdrawing from the 2019 Egypt Total Africa Cup of Nations @CAF_Online
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اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
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"مرابط" رجل مباراة المغرب وكوت ديفوار: سايس يستحقها

كشف نور الدين امرابط خط وسط المنتخب المغربى فى تصريحات تليفزيونية له عن سعادته بالفوز مع منتخب بلاده فى مباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار، خاصة أنه اختير كرجل المباراة وذلك بعد الأداء الكبير الذي ظهر به مع المنتخب المغربى، وقال مرابط عن تتويجه بالجائزة فى تصريحات لشبكة"بي إن سبورت":"سعيد جدا باختيارى كأفضل لاعب في المباراة، لكنه مجهود فريق كامل" . وأضاف صاحب الـ32 عامًا قائلا:"أعتقد أن رومان سايس أيضا كان يستحق الفوز بتلك الجائزة أيضا" . وصنع لمرابط هدف اللقاء الزحيد الذي أحرزه زميله يوسف النصيري في المنتخب في الدقيقة 23.
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إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
أليوم-نيانت

6 معلومات لا تعرفها عن حكم منتخب مصر ضد زيمبابوي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء اختيار "الكاف" للحكم الكاميروني نيانت أليوم، حيث تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه. ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.
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