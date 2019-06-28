زيمبابوي تكشف حقيقة انسحاب منتخبها من كان 2019
تحرير:أحمد سعيد
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
زيمبابوي
نفى اتحاد الكرة الزيمبابوي ماتردد حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل، بعد أن أشيعت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.
وذكر اتحاد الكرة الزيمبابوي، في بيان اليوم الجمعة - أن المنتخب لن ينسحب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا صحة لم يتردد في هذا الشأن.
ZIFA would like to inform members of the football fraternity that Zimbabwe is not withdrawing from the 2019 Egypt Total Africa Cup of Nations @CAF_Online
وذكر اتحاد الكرة الزيمبابوي، في بيان اليوم الجمعة - أن المنتخب لن ينسحب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا صحة لم يتردد في هذا الشأن.
ويحتاج زيمبابوي للفوز على الكونغو في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى خسارة أوغندا أمام مصر بالجولة ذاتها لتحديد إمكانية تأهله لدور الـ16 من عدمه.
لاعبو المنتخب الزيمبابوي فجروا أزمة قبل مباراة الافتتاح أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي، بسبب المستحقات الأمر الذي أجبر سفير زيمبابوي على التدخل لحل الأزمة ووعدهم بصرف المستحقات عقب البطولة الإفريقية الجارية.