أسامواه: غانا من الفرق المرشحة للفوز ببطولة إفريقيا

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

منتخب غانا

أكد اللاعب كوادو أسومواه أن جماهير غانا تتوقع منهم الكثير وأن لديهم مباراة صعبة مع الكاميرون غدًا واللاعبون يثقون في قدراتهم على الفوز لحصاد الثلاث نقاط، لكي تكون غانا في مقدمة المجموعة السادسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب غانا بمقر النادي الإسماعيلي الرياضي الذي يلعب عليه منتخب غانا مباراته غدا مع منتخب الكاميرون في تلك المجموعة، التي تضم أيضا كلا من منتخب غينيا بيساو وبنين ويلعبون مبارتهم أيضا غدا على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم .

وقال أسامواه :"لم أكن موجودا مع الفريق في المباراة الأولى أمام بنين بسبب الإصابة، ولكنني جاهز تمامًا للمشاركة في مباراة الكاميرون غدًا، في الأعوام السابقة كنا نحاول الفوز ببطولة إفريقيا ونحن من الفرق المؤهلة للوصول للدور النصف النهائي، وليس من السهل حصد اللقب ولكننا نبذل قصارى جهدنا ولدينا الإيمان



وقال أسامواه :"لم أكن موجودا مع الفريق في المباراة الأولى أمام بنين بسبب الإصابة، ولكنني جاهز تمامًا للمشاركة في مباراة الكاميرون غدًا، في الأعوام السابقة كنا نحاول الفوز ببطولة إفريقيا ونحن من الفرق المؤهلة للوصول للدور النصف النهائي، وليس من السهل حصد اللقب ولكننا نبذل قصارى جهدنا ولدينا الإيمان الكامل لتحقيق هذا الهدف".



وتابع:" نعلم جيدًا أهمية اللاعب أندريه أيو بالنسبة للفريق، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة الغد والمدرب سوف يحدد موقفه من المشاركة، وإن لم يكن جاهزًا فنحن مستعدون بشكل كامل لأداء المباراة".



وأتم:" جاهزون تماما للقاء الغد أمام منتخب الكاميرون ونأمل في الفوز باللقاء خصوصا أننا تعادلنا في لقاء الجولة الاولى أمام المنتخب البنيني ما يزيد من صعوبة مواجهة الكاميرون".