رياضة

أسامواه: غانا من الفرق المرشحة للفوز ببطولة إفريقيا

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
منتخب غانا
منتخب غانا
أكد اللاعب كوادو أسومواه أن جماهير غانا تتوقع منهم الكثير وأن لديهم مباراة صعبة مع الكاميرون غدًا واللاعبون يثقون في قدراتهم على الفوز لحصاد الثلاث نقاط، لكي تكون غانا في مقدمة المجموعة السادسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب غانا بمقر النادي الإسماعيلي الرياضي الذي يلعب عليه منتخب غانا مباراته غدا مع منتخب الكاميرون في تلك المجموعة، التي تضم أيضا كلا من منتخب غينيا بيساو وبنين ويلعبون مبارتهم أيضا غدا على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم .
وقال أسامواه :"لم أكن موجودا مع الفريق في المباراة الأولى أمام بنين بسبب الإصابة، ولكنني جاهز تمامًا للمشاركة في مباراة الكاميرون غدًا، في الأعوام السابقة كنا نحاول الفوز ببطولة إفريقيا ونحن من الفرق المؤهلة للوصول للدور النصف النهائي، وليس من السهل حصد اللقب ولكننا نبذل قصارى جهدنا ولدينا الإيمان
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جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
المغرب-و كوت ديفوار (1)

"مرابط" رجل مباراة المغرب وكوت ديفوار: سايس يستحقها

كشف نور الدين امرابط خط وسط المنتخب المغربى فى تصريحات تليفزيونية له عن سعادته بالفوز مع منتخب بلاده فى مباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار، خاصة أنه اختير كرجل المباراة وذلك بعد الأداء الكبير الذي ظهر به مع المنتخب المغربى، وقال مرابط عن تتويجه بالجائزة فى تصريحات لشبكة"بي إن سبورت":"سعيد جدا باختيارى كأفضل لاعب في المباراة، لكنه مجهود فريق كامل" . وأضاف صاحب الـ32 عامًا قائلا:"أعتقد أن رومان سايس أيضا كان يستحق الفوز بتلك الجائزة أيضا" . وصنع لمرابط هدف اللقاء الزحيد الذي أحرزه زميله يوسف النصيري في المنتخب في الدقيقة 23.
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غينيا بيساو‎

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
باملاك- تيسيما (2)

الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .
منتخب-الكاميرون‎

حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
منتخب-بنين‎ (4)

مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
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