الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

تيسيما

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .

على الجانب الآخر يدير مباراة غينيا بيساو وبوروندي بنفس الجولة في مباريات المجموعة السادسة والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا باستاد الإسماعيلية الحكم البوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا ويعاونه محمد أبو الرجال من مصر وليونيل هاسين جبراسوا من مدغشقر ورابعًا إيريك أرنود من الجابون . ويشهد استاد الإسماعيلية



على الجانب الآخر يدير مباراة غينيا بيساو وبوروندي بنفس الجولة في مباريات المجموعة السادسة والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدًا باستاد الإسماعيلية الحكم البوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا ويعاونه محمد أبو الرجال من مصر وليونيل هاسين جبراسوا من مدغشقر ورابعًا إيريك أرنود من الجابون .



ويشهد استاد الإسماعيلية الدولي غدا انطلاق مباريات الجولة الثانية في المجموعة السادسة من بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو من الشهر القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب الإسكندرية والقاهرة والسويس والإسماعيلية .



وقد شهدت الجولة الأولى مفاجأة بتعادل منتخب بنين مع منتخب غانا وشهدت نفس الجولة فوز منتخب الكاميرون على منتخب غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء .



