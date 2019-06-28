رياضة

باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
غينيا بيساو
غينيا بيساو
قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.
وأضاف باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراة الكاميرون السابقة والتي خسرناها لها ظروفها الخاصة لأننا كنا نواجه حامل اللقب، ونجحنا خلال الشوط الأول في الخروج متعادلين بها إلا أن الشوط الثاني شهد هبوط مستوى لاعبينا وبالتالي هزيمتهم بهدفين". وأشار المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو إلى أنه
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جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
المغرب-و كوت ديفوار (1)

"مرابط" رجل مباراة المغرب وكوت ديفوار: سايس يستحقها

كشف نور الدين امرابط خط وسط المنتخب المغربى فى تصريحات تليفزيونية له عن سعادته بالفوز مع منتخب بلاده فى مباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار، خاصة أنه اختير كرجل المباراة وذلك بعد الأداء الكبير الذي ظهر به مع المنتخب المغربى، وقال مرابط عن تتويجه بالجائزة فى تصريحات لشبكة"بي إن سبورت":"سعيد جدا باختيارى كأفضل لاعب في المباراة، لكنه مجهود فريق كامل" . وأضاف صاحب الـ32 عامًا قائلا:"أعتقد أن رومان سايس أيضا كان يستحق الفوز بتلك الجائزة أيضا" . وصنع لمرابط هدف اللقاء الزحيد الذي أحرزه زميله يوسف النصيري في المنتخب في الدقيقة 23.
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الحكم الأثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا وحكم رابع مصطفى غربال من الجزائر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والذي يستضيف تلك المجموعة ببطولة الأمم الإفريقية، وتستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم بمشاركة نجوم القارة السمراء .
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أنجويسا أفضل لاعب في لقاء الكاميرون وغينيا بيساو

حصل أندري زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبان نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
غانا-النجوم-السوداء

غانا تستلهم روح 1997 و2009 في مشاركتها بالكان

يستهل المنتخب الغاني مشاركته في كأس الأمم الإفريقية اليوم بمواجهة بنين في مجموعة الإسماعيلية، ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة طيبة في البطولة، خاصة أن مصر تمثل لغانا الكثير على الصعيد العالمي، ولكنها لم تحقق فيها أي نتائج طيبة إفريقيًّا، وسبق أن استضافت مصر كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، ولم تشارك غانا في نسخ 1959 و1974 و1986، وشاركت في نسخة 2006 التي ودعتها من دور المجموعات بالخسارة أمام نيجيريا وزيمبابوي والفوز على السنغال، وفي تلك البطولة خاضت غانا مباراة في الإسماعيلية، تلك التي خسرتها أمام زيمبابوي.
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حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
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