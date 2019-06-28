باسيرو كاندي: مباراتنا أمام بنين صعبة

تحرير:محمد مصباح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

غينيا بيساو

قال باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراتنا القادمة أمام بنين المقرر لها غدًا السبت صعبة للغاية، وسوف نبذل قصارى الجهود للفوز بها وحصد الثلاث نقاط "، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد الإسماعيلية الرياضي الذي تنطلق عليه غدا المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي الكاميرون وغانا الذين سيلعبون على نفس الملعب خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو القادم على ملاعب القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وأضاف باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراة الكاميرون السابقة والتي خسرناها لها ظروفها الخاصة لأننا كنا نواجه حامل اللقب، ونجحنا خلال الشوط الأول في الخروج متعادلين بها إلا أن الشوط الثاني شهد هبوط مستوى لاعبينا وبالتالي هزيمتهم بهدفين". وأشار المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو إلى أنه



وأضاف باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو:" مباراة الكاميرون السابقة والتي خسرناها لها ظروفها الخاصة لأننا كنا نواجه حامل اللقب، ونجحنا خلال الشوط الأول في الخروج متعادلين بها إلا أن الشوط الثاني شهد هبوط مستوى لاعبينا وبالتالي هزيمتهم بهدفين".



وأشار المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو إلى أنه سوف يخوض لقاء بنين بنفس طريقة لعب المباراة السابقة مع التوازن بين الدفاع والهجوم للخروج فائزين.



ومن جانبه أكد زيزينيو لاعب منتخب غينيا بيساو أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة فريق بنين وإيقاف مفاتيح الفوز للخروج فائزين باللقاء للحفاظ على آمالهم في مواصلة السعي نحو الصعود للدور الثاني للبطولة.