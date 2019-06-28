إصابة "جنش" في مران المنتخب ونقله إلى المستشفى

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

جنش

علمت "التحرير"، أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر، تعرض للإصابة خلال المران الجماعي للفراعنة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد.

وتعرض محمود جنش حارس فريق الزمالك والمنتخب الوطني للإصابة على هامش المران الجماعي للفراعنة،وتعرض جنش لالتواء في كاحله دون اشتراك من أي لاعب أثناء مران حراس المرمى، ليغادر المران متأثرا بالإصابة، وتم نقله إلى المستشفى، من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتحديد الإصابة، وموقفه من خوض مباراة أوغندا. وتضم قائمة