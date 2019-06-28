رياضة

خالد جلال: محمد إبراهيم أدى بشكل طيب في مركزه الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
خالد جلال
خالد جلال
أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم أمام البطل الأوليمبي ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر كان تجربة مفيدة في نهاية المعسكر الأول، مشيرا إلى أنه قام بتجربة مشاركة خمسة ناشئين وهم: يوسف حسن والشحات ويحيي مفتاح وأحمد عيد ويوسف محمود وظهروا بشكل طيب للغاية. وأضاف جلال أنه قام بإراحة مجموعة من اللاعبين، مشيدا بمشاركة محمد إبراهيم في مركز المهاجم حيث أكد أن اللاعب أدى بشكل طيب.
وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه جرب العديد من اللاعبين في عدد كبير من المراكز والكل أدى بشكل جيد، موضحاً أن المعسكر كان به نظام صارم من حيث المواعيد والتدريبات وكل الأمور والتزم الجميع بذلك. وشدد جلال على أنه معسكر ناجح بنسبة مائة في المائة واستفاد الجميع منه، متمنياً أن يكون المعسكر الثاني للزمالك
اقرأ المزيد
جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
المغرب-و كوت ديفوار (1)

"مرابط" رجل مباراة المغرب وكوت ديفوار: سايس يستحقها

كشف نور الدين امرابط خط وسط المنتخب المغربى فى تصريحات تليفزيونية له عن سعادته بالفوز مع منتخب بلاده فى مباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار، خاصة أنه اختير كرجل المباراة وذلك بعد الأداء الكبير الذي ظهر به مع المنتخب المغربى، وقال مرابط عن تتويجه بالجائزة فى تصريحات لشبكة"بي إن سبورت":"سعيد جدا باختيارى كأفضل لاعب في المباراة، لكنه مجهود فريق كامل" . وأضاف صاحب الـ32 عامًا قائلا:"أعتقد أن رومان سايس أيضا كان يستحق الفوز بتلك الجائزة أيضا" . وصنع لمرابط هدف اللقاء الزحيد الذي أحرزه زميله يوسف النصيري في المنتخب في الدقيقة 23.
اقرأ المزيد من الأخبار
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
خالد-جلال (3)

خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
خالد-جلال (3)

خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
خالد-جلال

مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org