خالد جلال: محمد إبراهيم أدى بشكل طيب في مركزه الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

خالد جلال

أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم أمام البطل الأوليمبي ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر كان تجربة مفيدة في نهاية المعسكر الأول، مشيرا إلى أنه قام بتجربة مشاركة خمسة ناشئين وهم: يوسف حسن والشحات ويحيي مفتاح وأحمد عيد ويوسف محمود وظهروا بشكل طيب للغاية. وأضاف جلال أنه قام بإراحة مجموعة من اللاعبين، مشيدا بمشاركة محمد إبراهيم في مركز المهاجم حيث أكد أن اللاعب أدى بشكل طيب.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه جرب العديد من اللاعبين في عدد كبير من المراكز والكل أدى بشكل جيد، موضحاً أن المعسكر كان به نظام صارم من حيث المواعيد والتدريبات وكل الأمور والتزم الجميع بذلك. وشدد جلال على أنه معسكر ناجح بنسبة مائة في المائة واستفاد الجميع منه، متمنياً أن يكون المعسكر الثاني للزمالك