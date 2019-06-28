رياضة

كان 2019.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
المغرب
المغرب
ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.
الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، شهدت هدف اللقاء الوحيد، حيث مرر نور الدين أمرابط تمريرة ساحرة، وصلت ليوسف النصيري الذي سددها بدوره من لمسة واحدة ليعلن عن تقدم أسود أطلس. بعدها واصل المنتخب المغربي هجومه وسط أداء ضعيف من جانب كوت ديفوار، وكاد أمرابط نجم الشوط الأول أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية، ولكن
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جنش (2)

إصابة "جنش" في مران المنتخب ونقله إلى المستشفى

علمت "التحرير"، أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر، تعرض للإصابة خلال المران الجماعي للفراعنة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (3)

مدرب تونس يسخر من المطالبة بمشاركة فرجاني ساسي

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس السبب حول عدم مشاركة فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب بلاده في مباراة نسور قرطاج اليوم الجمعة، أمام نظيره المالي في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث قال المدير الفني الفرنسي "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب بمنتخب تونس، يلعب في الدوري المصري، لأن في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب تنادي الجماهير على اسمه في المدرجات".
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«بى بى سى»: صلاح يدافع عن لاعب متهم بالتحرش الجنسي

تناول موقع بى بى سى الإنجليزى، دفاع محمد صلاح نجم منتخب مصر عن زميله فى المنتخب الوطنى اللاعب عمرو وردة، وذلك بعد عودة الأخير إلى قائمة المنتخب مرة أخرى رغم القرار السابق باستبعاده نهائياً من المنتخب بعد تداول فيديو فاضح له عبر موقع "تويتر"، ونشر صلاح تغريدتين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، كتب في الأولى: «يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام». وتابع قائلا: «هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، لأن هذه هي أسهل طريقة للخروج من الأزمة».
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المغرب وناميبيا (15)

المغرب تصطدم بكوت ديفوار في كأس الأمم اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من المجموعة الخامسة عندما تواجه تونس نظيرتها مالي على استاد السويس الساعة 4:30 عصرًا، وتحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما توجد تونس في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا 1-1، وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل، حققت تونس خلالها الانتصار في 5 مباريات وخسرت 3 مواجهات أخرى، وتواجها مرة وحيدة في الكان في نسخة تونس 1994، وحينها فازت مالي بهدفين دون رد.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (4)

تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
كوت ديفوار (3)

مدرب كوت ديفوار: نجحنا في المهمة وهكذا نستعد للمغرب

قال إبراهيما كامارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن لاعبيه كانوا بإمكانهم تحقيق فوز عريض على منتخب جنوب إفريقيا، لكنهم لم يستغلو الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق الفوز بالتأكيد؛ لأنه كان الطرف الأفضل. تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
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