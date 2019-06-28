كان 2019.. المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لدور الـ16

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

المغرب

ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.

الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، شهدت هدف اللقاء الوحيد، حيث مرر نور الدين أمرابط تمريرة ساحرة، وصلت ليوسف النصيري الذي سددها بدوره من لمسة واحدة ليعلن عن تقدم أسود أطلس. بعدها واصل المنتخب المغربي هجومه وسط أداء ضعيف من جانب كوت ديفوار، وكاد أمرابط نجم الشوط الأول أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية، ولكن