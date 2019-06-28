تعرف على سبب حضور ديمبلي لمباراة المغرب وكوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة عن سبب حضور الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة إلى ملعب السلام لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام منافسه الإيفواري، حيث أكدت التقارير أن حضوره جاء من أجل زميله سفيان بوفال جناح أسود الأطلس، الذي يرتبط معه بصداقة قوية لسنوات. وتم إحاطة ديمبيلي ومنع الاقتراب منه، من قبل رجال الأمن، ومنع حتى التصوير معه وفقاً لرغبته، وجلس في منصة كبار الشخصيات متابعا للقاء باهتمام، علمًا بأنه كان حاضرًا أمس في ملعب الدفاع الجوي لمتابعة مباراة السنغال والجزائر والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بهدف نظيف دون رد.

وضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة