«بطيء».. البرهان يكشف سر إقالة النائب العام السوداني

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسوداني، إنهم جاهزون لتشكيل حكومة، إذا أرادت قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اختيار شخصيات الخكومة يتم بالتوافق بينهما، كاشفا خلال لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، اليوم الجمعة، سر إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد، إذ أكد أن الإقالة جاءت بسبب "تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير"، كما أفصح عن كواليس ما دار في المبادرة الإثيوبية التي قادها رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد.

وأشار البرهان، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل العملية الانتقالية، وضم علي الحاج "مؤتمر شعبي- إخوان" أو غازي صلاح الدين "إسلامي وإخواني سابق" لمجلس السيادة. تصريحات رئيس المجلس العسكري السوداني، جاءت بعد يوما من إعلان قوى الحرية والتغيير أمس