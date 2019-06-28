«بطيء».. البرهان يكشف سر إقالة النائب العام السوداني
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسوداني، إنهم جاهزون لتشكيل حكومة، إذا أرادت قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اختيار شخصيات الخكومة يتم بالتوافق بينهما، كاشفا خلال لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، اليوم الجمعة، سر إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد، إذ أكد أن الإقالة جاءت بسبب "تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير"، كما أفصح عن كواليس ما دار في المبادرة الإثيوبية التي قادها رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد.
وأشار البرهان، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل العملية الانتقالية، وضم علي الحاج "مؤتمر شعبي- إخوان" أو غازي صلاح الدين "إسلامي وإخواني سابق" لمجلس السيادة.
تصريحات رئيس المجلس العسكري السوداني، جاءت بعد يوما من إعلان قوى الحرية والتغيير أمس
وأشار البرهان، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل العملية الانتقالية، وضم علي الحاج "مؤتمر شعبي- إخوان" أو غازي صلاح الدين "إسلامي وإخواني سابق" لمجلس السيادة.
تصريحات رئيس المجلس العسكري السوداني، جاءت بعد يوما من إعلان قوى الحرية والتغيير أمس الخميس، استلام مسودة مقترح قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وقالت القوى التي تضم تحالفا من الأحزاب والتجمعات المعارضة، في بيان مقتضب أمس، إنها ستخضع المسودة للدراسة لتحديد موقفها، واتخاذ قراراها بشأنها، مشيرة إلى أنها سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة، في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.
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