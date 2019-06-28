رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

رينارد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.

واختتم هيرفي رينارد تصريحاته التفزيونية عقب انتهاء المباراة أنه سيعمل على التحضير للمباراة القادمة أمام منتخب جنوب إفريقيا المقرر إقامتها الأسبوع المقبل من أجل الحصول على الثلاث نقاط وتحقيق العلامة الكاملة. وضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد



واختتم هيرفي رينارد تصريحاته التفزيونية عقب انتهاء المباراة أنه سيعمل على التحضير للمباراة القادمة أمام منتخب جنوب إفريقيا المقرر إقامتها الأسبوع المقبل من أجل الحصول على الثلاث نقاط وتحقيق العلامة الكاملة.



وضمن المنتخب المغربي تأهله إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليتصدر المجموعة بستة نقاط، ويتجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني. المباراة بدأت بسيطرة مغربية، حيث ظهر أسود أطلس بشكل منظم أكثر وسيطروا على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أعطى المغرب الأفضلية طوال عمر المباراة.