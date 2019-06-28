نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

عزاء المخرج الراحل محمد النجار

أقيمت اليوم الجمعة مراسم عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم في التحرير، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان خالد زكي نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي وبوسي ونهال عنبر وأحمد آدم وأحمد بدير وغادة إبراهيم وشيرين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، وطارق التلمساني وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وطارق علام وعمرو يوسف.. ورحل النجار عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا.

وبدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله