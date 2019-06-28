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نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
عزاء المخرج الراحل محمد النجار
عزاء المخرج الراحل محمد النجار
أقيمت اليوم الجمعة مراسم عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم في التحرير، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان خالد زكي نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي وبوسي ونهال عنبر وأحمد آدم وأحمد بدير وغادة إبراهيم وشيرين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، وطارق التلمساني وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وطارق علام وعمرو يوسف.. ورحل النجار عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا.
وبدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله
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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
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محمد دياب: كل اللي دافع عن وردة هيتعاقب على التحرش في أوروبا

هاجم المؤلف محمد دياب، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة، عقب قرار عودته لصفوف المنتخب بعد أن استبعد إثر تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، ولم يكتف بهذا بل طال هجومه كل من دعم وردة، وطالب بمقاطعة المنتخب، إذ كتب دياب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الناس الكتير اللي محبطة من اللي حصل في موضوع وردة، لسه عندنا كتير نقدر نعمله، من أول مقاطعة المنتخب، لغاية إننا نروح الاستاد ونشجع ضدهم (وردة واللي أيدوه)"، متابعا: "لو في مصر وردة يقدر يهرب من العقاب، فاليونان اللي بيلعب فيها وإنجلترا اللي بيلعب فيها اللاعيبة اللي أيدوه بلاد مبتسامحش في التحرش".
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محمد دياب: هعمل جزء تاني من فيلم 678 بسبب عمرو وردة

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تركي آل الشيخ

آل الشيخ يعلن عن عرض مسرحية «الملك لير» في موسم جدة

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2019 سنة كبيسة على «السبكية».. خسائرهم بالملايين

في الوقت الذي كانت تشهد فيه السينما المصرية حالة من التخبط الشديد عقب ثورة 25 يناير، غامر «آل السبكي» بأموالهم وكانوا هم الجهة الإنتاجية الوحيدة التي تقدم أفلاما تحقق إيرادات مرتفعة، ونحن هنا ليس بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع نوعية الأفلام التي قدمت، لكن نسلط الضوء على التغيير الذي حدث للشاشة الذهبية خلال العام 2019، الذي يشهد طرح أفلام مختلفة، يرى النقاد أنها نقلة نوعية للسينما المصرية على مستوى الإخراج والإنتاج، حيث تراجعت الأفلام التجارية، وانصرف الجمهور عنها.
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فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

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لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
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