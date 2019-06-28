اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

جنش

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد. وتضم قائمة المنتخب الوطني ثلاثة حراس وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش، و تعرضه لهذه الإصابة القوية يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني