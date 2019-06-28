رياضة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
جنش
جنش
وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد. وتضم قائمة المنتخب الوطني ثلاثة حراس وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش، و تعرضه لهذه الإصابة القوية يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني
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رينارد‎

رينارد: سنعمل على الفوز في مواجهة الأولاد

هنأ هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب جماهير أسود الأطلس بعد الفوز الذي حققه على منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الجمعة، حيث قال الفرنسي رينارد إن المباراة لم يكن بها كرة قدم جميلة بين الفريقين طوال الـ 90 دقيقة، مؤكدًا أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير ويملك لاعبين مميزين وقادر على التأهل لدور الـ 16. وقدم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الشكر لجماهير المغرب التي ساندت منتخب بلادها في مصر بملعب السلام وتحملوا درجة الحرارة العالية طوال المباراة.
المغرب-و كوت ديفوار (1)

"مرابط" رجل مباراة المغرب وكوت ديفوار: سايس يستحقها

كشف نور الدين امرابط خط وسط المنتخب المغربى فى تصريحات تليفزيونية له عن سعادته بالفوز مع منتخب بلاده فى مباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار، خاصة أنه اختير كرجل المباراة وذلك بعد الأداء الكبير الذي ظهر به مع المنتخب المغربى، وقال مرابط عن تتويجه بالجائزة فى تصريحات لشبكة"بي إن سبورت":"سعيد جدا باختيارى كأفضل لاعب في المباراة، لكنه مجهود فريق كامل" . وأضاف صاحب الـ32 عامًا قائلا:"أعتقد أن رومان سايس أيضا كان يستحق الفوز بتلك الجائزة أيضا" . وصنع لمرابط هدف اللقاء الزحيد الذي أحرزه زميله يوسف النصيري في المنتخب في الدقيقة 23.
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صدمة لجماهير الزمالك.. إصابة "جنش" في وتر "أكيليس"

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة. وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل.
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جنش (2)

صدمة لجماهير الزمالك.. إصابة "جنش" في وتر "أكيليس"

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة. وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل.
محمود-الخطيب (1)

هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.
محمود-جنش

أيمن يونس: جنش الأحق بحراسة مرمى المنتخب

كشف أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، والمحلل الفني لقناة «تايم سبورت» أن محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفارس الأبيض هو الأحق بحراسة عرين المنتخب الوطني خلال مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية، الإثنين، لبرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، أن جنش قدم موسما مميزا ورائعا مع الزمالك، وكان سببا رئيسيا في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
هانى-ابو-ريدة-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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