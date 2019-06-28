إيهاب لهيطة يكشف مدة غياب "جنش" عن الملاعب

تحرير:أحمد بركات ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

لهيطة

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة، لن يكمل مع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا، حيث قال لهيطة لـ "التحرير"، إن إصابة جنش تحتاج فترة تتراوح من 6 إلى 8 اشهر للعلاج من الإصابة التي لحقت بالحارس، ما يعني أنه لن يستطيع الاستمرار في معسكر المنتخب. وأثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة.

وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل. ويتصدر المنتخب

وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل.



ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد.



وتضم قائمة المنتخب الوطني ثلاثة حراس وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش، و تعرضه لهذه الإصابة القوية يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري في مأزق كبير، وسيتواجد حارسان فقط طوال البطولة.