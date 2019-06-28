الأرجنتين تهزم فنزويلا وتواجه البرازيل بكوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

الأرجنتين

تأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره الفنزويلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الماراكانا، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من الكوبا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المُقبل، سجل هدفي منتخب التانجو لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 10 ولو سيلسو في الدقيقة 74. راقصو التانجو بدأوا المباراة بشكل مختلف عن أي مباراة لهم في بطولة الكوبا، والأزمة التي كانوا يعانون منها في وسط الملعب وفقدان الكرة بشكل سريع تم معالجتها من جانب سكالوني، الأمر الذي منحهم الأفضلية طوال عمر اللقاء.

في الدقيقة العاشرة ومن ضربة ركنية أرسلها ليونيل ميسي في منطقة الجزاء سددها دي باول ليضع لاوتارو مارتينيز قدمه في الكرة لتسكن شباك حارس فنزويلا، هدف التقدم أعطى لكتيبة ميسي الهدوء داخل أرض الملعب ونالوا الثقة وبدأوا في نقل الكرة بشكل مستمر بحثًا عن الهدف الثاني، دون أي خطورة تذكر لمنتخب فنزويلا في الشوط