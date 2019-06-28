رياضة

الأرجنتين تهزم فنزويلا وتواجه البرازيل بكوبا أمريكا

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
الأرجنتين
الأرجنتين
تأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره الفنزويلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الماراكانا، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من الكوبا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المُقبل، سجل هدفي منتخب التانجو لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 10 ولو سيلسو في الدقيقة 74. راقصو التانجو بدأوا المباراة بشكل مختلف عن أي مباراة لهم في بطولة الكوبا، والأزمة التي كانوا يعانون منها في وسط الملعب وفقدان الكرة بشكل سريع تم معالجتها من جانب سكالوني، الأمر الذي منحهم الأفضلية طوال عمر اللقاء.
في الدقيقة العاشرة ومن ضربة ركنية أرسلها ليونيل ميسي في منطقة الجزاء سددها دي باول ليضع لاوتارو مارتينيز قدمه في الكرة لتسكن شباك حارس فنزويلا، هدف التقدم أعطى لكتيبة ميسي الهدوء داخل أرض الملعب ونالوا الثقة وبدأوا في نقل الكرة بشكل مستمر بحثًا عن الهدف الثاني، دون أي خطورة تذكر لمنتخب فنزويلا في الشوط
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جنوب إفريقيا و ناميبيا‎ (2)

جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
ايهاب لهيطة

إيهاب لهيطة يكشف مدة غياب "جنش" عن الملاعب

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفراعنة، لن يكمل مع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا، حيث قال لهيطة لـ "التحرير"، إن إصابة جنش تحتاج فترة تتراوح من 6 إلى 8 اشهر للعلاج من الإصابة التي لحقت بالحارس، ما يعني أنه لن يستطيع الاستمرار في معسكر المنتخب. وأثبتت الأشعة التي أجراها محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر " إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة ومن المنتظر استبعاده من المعسكر خلال الساعات القادمة.
جنش (2)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
البرازيل وباراجواي

مدرب البرازيل ينتقد أرضية ملعب جريميو

انتقد مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، أرضية ملعب جريميو، بعد تغلبه فجر اليوم على باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح، في مباراة شهدت فشل البرازيل في التفوق على باراجواي في الوقت الأصلي، على الرغم من لعب الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان بالبوينا. وقال تيتي في هذا الشأن: "كل الفريق طالبني بالتقدم بشكوى، فمن الصعب خوض مباراة عالية المستوى على أرضية ملعب بهذا الشكل لا نستطيع تمرير الكرة عليها، ودائمًا كنا نحتاج إلى ثلاث لمسات على الأقل قبل تمرير الكرة، فالملعب سيئ للغاية، وهو أمر غير مقبول".
مظاهرات فنزويلا

كوبا أمريكا.. الأرجنتين بوابة فنزويلا لإسعاد شعبها

رغم أن فنزويلا تجتاحها أزمة كبيرة، أعطى المنتخب الأول لكرة القدم سببا للجماهير لكي تحلم، وذلك من خلال أداء الفريق في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، ويستعد المنتخب الفنزويلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لمواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في دور الثمانية، ووجد لاعبو المنتخب الفنزويلي السعادة رفيقا لهم في رحلتهم، فقد استطاعوا التأهل لدور الثمانية بعدما حقق العنابي اللاتيني انتصارًا وتعادلين في دور المجموعات، ليضرب الفريق موعدا مع ليونيل ميسي وصحبته في مدينة ريو دي جانيرو.
ميسي (1)

ميسي: كنا نعلم أننا سنتأهل.. وكوبا أمريكا بدأت الآن

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ساحر نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيفها البرازيل حاليًا حتى 7 يوليو المقبل. وتأهل راقصي التانجو إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد أن حقق فوزًا مهما على منتخب قطر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب جريميو أرينا، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية. بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأرجنتين للنقطة الرابعة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
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