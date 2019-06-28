حبس المحامي المتهم بتصوير السيدات بغرف نومهن بطائرة

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

حبس - تعبيرية

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على النوافذ والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.

على الفور كلّف مدير أمن القليوبية، اللواء اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس المباحث، وبعد فحص الطائرة والكاميرا، أنها ملك محام عمره 30 عامًا. وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، ومواجهته بالتحريات الأولية التي أفادت بأنه يقوم باستخدام الطائرة عن بعد