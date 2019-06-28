جريمة

حبس المحامي المتهم بتصوير السيدات بغرف نومهن بطائرة

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على النوافذ والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
على الفور كلّف مدير أمن القليوبية، اللواء اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس المباحث، وبعد فحص الطائرة والكاميرا، أنها ملك محام عمره 30 عامًا. وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، ومواجهته بالتحريات الأولية التي أفادت بأنه يقوم باستخدام الطائرة عن بعد
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طائرة-بدون-طيار

تعرف على عقوبة محامي بنها بعد تصويره غرف نوم السيدات بطائرة

سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدينة بنها في محافظة القليبوبية، عقب ضبط طائرة بها كاميرا تستخدم فى تصوير السيدات وهن نائمات ليلا عن طريق اقترابها من الشبابيك والبلكونات الخاصة، إذ استغل صاحبها ظروف ارتفاع درجات الحرارة واستمرار فتح الشبابيك أثناء النوم، وتبين للمواطنين أن وراء تلك الواقعة محام يبلغ من العمر 30 سنة، وهو من سكان المنطقة، وبانتقال ضباط مباحث القسم القى القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة وعقب التحقيق معه، أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
طعن-بالسكين

سفاح الزيتون.. ذبح زوجين مسنين وهرب بين 3 محافظات

"أنا كنت محتاج فلوس وقاعد ومش عارف أشتغل وكل الأبواب كانت مقفولة علشان كدة اخترت الطريق ده وكان فى دماغي إني أسرق وأخلص عليهم علشان عارف إنهم عايشين لوحدهم وبنتهم بتعدي عليهم كل فترة وهما بصراحة معاهم فلوس كتير لكن معرفش إني هتجاب بالسهولة دى".. هكذا سرد المتهم بذبح زوجين مسنين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون اعترافاته لرجال الشرطة عقب مطاردة بـ3 محافظات حاول المتهم الهروب من رجال الشرطة، فقامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى سقط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات.
طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
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مصرع سيدتين وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ووقوع متوفاتين ومصابين.
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في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
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بعد 7 سنوات محاكم.. التلاعب بالبورصة تعود للمربع صفر

قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضى واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية.
حبس-متهمه

«ضربت راسه في الحيط».. حبس متهمة بقتل حماها في بولاق

تجردت «إيمان» من كل معاني الإنسانية بعدما تلاشت من قلبها الرحمة، وأقدمت على قتل والد زوجها المحبوس فى إحدى القضايا وضربت رأسه في الحائط مرات عديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررها من رعايته إذ إنه يتبرز على نفسه ويعاني من أمراض الشيخوخة، واعترفت بعد ضبطها بأنها حاولت قتله من ثلاث أيام إذ قامت بقطع رسغ يده، ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم وقدمت له الإسعافات الأولية ولف الجرح لمنع النزيف إلا أنها كررت محاولتها لقتله مرة أخرى فقامت بضرب رأسه في الحائط.
انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
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