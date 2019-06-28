حبس المحامي المتهم بتصوير السيدات بغرف نومهن بطائرة
تحرير:هيثم بطاح
٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
حبس - تعبيرية
أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على النوافذ والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
على الفور كلّف مدير أمن القليوبية، اللواء اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس المباحث، وبعد فحص الطائرة والكاميرا، أنها ملك محام عمره 30 عامًا.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، ومواجهته بالتحريات الأولية التي أفادت بأنه يقوم باستخدام الطائرة عن بعد
على الفور كلّف مدير أمن القليوبية، اللواء اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس المباحث، وبعد فحص الطائرة والكاميرا، أنها ملك محام عمره 30 عامًا.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، ومواجهته بالتحريات الأولية التي أفادت بأنه يقوم باستخدام الطائرة عن بعد فى التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن فى منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك، وتم التحفظ على الطائرة. وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.
وقال هاني عبادة المحامي، لـ"التحرير"، إن تصوير الأشخاص دون إذن منهم يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون. (تعرف على عقوبة محامي بنها بعد تصويره غرف نوم السيدات بطائرة)